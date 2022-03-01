С 1 марта по 31 мая госбанк отменяет платежи по кредитам и любые штрафные санкции.

В связи с введением на территории Украины военного положения, "Ощадбанк" вводит кредитные каникулы для клиентов - физических лиц с 1 марта по 31 мая 2022 года по всем кредитным продуктам.

Как сообщила пресс-служба банка, на этот период отменяются платежи по таким кредитам и любые штрафные санкции.

Что касается ипотеки, автокредитов и кредитов наличными, то такие заемщики с 1 марта по 31 мая освобождаются от уплаты тела кредита и процентов.

Кредитные каникулы начинаются в автоматическом режиме, для их введения не нужно обращаться в банк.

Ранее стало известно, что украинский "Монобанк" на всех картах в Apple Pay и Google Pay изменил дизайн, теперь там иллюстрация с надписью "Русский корабль, иди на*уй".

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили РФ оказать помощь квазигосударствам.

Ряд стран Запада решили наказать Россию за новую агрессию против Украины и ввели санкции.