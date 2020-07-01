«Ощадбанк» запустил электронный кабинет торговца для бизнеса

С помощью электронного кабинета предприниматели смогут принимать онлайн-оплату товаров и услуг.

Государственный «Ощадбанк» запустил В2В-платформу для удобного приема онлайн-платежей для микро-, малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

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Кабинет торговца позволит предпринимателям надежно и быстро принимать оплату товаров и услуг. Для подключения интернет-эквайринга нужно подать заявку на сайте или обратиться в любое отделение "Ощадбанка".

«По данным НБУ, 8 из 10 операций в 2019 году - безналичные, а объем операций в Интернете достиг почти 19%. Меняются финансовые привычки украинцев, бизнес стремительно переходит в онлайн, поэтому «Ощадбанк» предлагает кабинет торговца для предпринимателей в качестве опции услуги интернет-эквайринга», - цитирует пресс-служба директора департамента электронной коммерции и платежных средств банка Владимира Москаленко.

Справка УНИАН. «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

Как сообщал УНИАН, 17 июня 2020 года международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги шести украинских банков вслед за повышением суверенного рейтинга Украины.

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