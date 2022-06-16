Кущ не верит, что гривна существенно укрепится.

Курс покупки доллара на "черном рынке" сегодня составляет 35,53 грн/$, самый низкий курс продажи среди предложений - 35,53 грн/$, а самый высокий - 36 грн/$.

Финансовый аналитик Алексей Кущ в комментарии сайту "Сегодня" спрогнозировал, что в ближайшие полгода настоящий курс может "потолстеть" еще на 15% и осенью достигнуть отметки в 40 гривен.

Укрепления гривны выше 30 грн/$ эксперт не ожидает и называет такой вариант невозможным.

"Мало того, что это невозможно, это еще и нежелательно. Потому что восстановление экономики - это повышенный спрос на импорт, прежде всего технологический и инвестиционный. Плюс нам нужно будет поддерживать своих экспортеров, для чего нужна небольшая плавная девальвация", - поясняет Кущ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Официальный курс гривны к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл. с 24 февраля 2022 года.