Члены Кабинета министров получают оклады, сумма которых не превышает пять средних зарплат по стране.
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Об этом во время сегодняшнего заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя недавнее решение Конституционного суда об отмене ограничения зарплат чиновников на период карантина в 47 тысяч гривень, что ранее составляло десять минимальных зарплат.
"С принятием решения Конституционным судом по зарплатам чиновников и государственных служащих, Кабинет министров и я лично остаемся под регулированием и действием постановления №304, в котором заработные платы премьер-министра, министров Кабинета министров ограничены размером не более пяти средних заработных плат в Украине. Это – наша принципиальная позиция", - сказал он.
Что этому предшествовало
- 13 апреля Верховная Рада ограничила зарплаты чиновников и членов наблюдательных советов госкомпаний суммой в 47 тысяч гривень - 10 минимальных зарплат.
- 13 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №3708, предусматривающий отмену ограничения зарплат чиновников на период карантина в 47 тысяч гривень.
- 28 августа Конституционный суд отменил это ограничение для чиновников.
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