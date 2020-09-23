Решение Конституционного суда по отмене верхнего предела зарплат чиновников не касается правительства.

Члены Кабинета министров получают оклады, сумма которых не превышает пять средних зарплат по стране.

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Об этом во время сегодняшнего заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя недавнее решение Конституционного суда об отмене ограничения зарплат чиновников на период карантина в 47 тысяч гривень, что ранее составляло десять минимальных зарплат.

"С принятием решения Конституционным судом по зарплатам чиновников и государственных служащих, Кабинет министров и я лично остаемся под регулированием и действием постановления №304, в котором заработные платы премьер-министра, министров Кабинета министров ограничены размером не более пяти средних заработных плат в Украине. Это – наша принципиальная позиция", - сказал он.

Что этому предшествовало

13 апреля Верховная Рада ограничила зарплаты чиновников и членов наблюдательных советов госкомпаний суммой в 47 тысяч гривень - 10 минимальных зарплат.

13 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №3708, предусматривающий отмену ограничения зарплат чиновников на период карантина в 47 тысяч гривень.

28 августа Конституционный суд отменил это ограничение для чиновников.

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Автор: Дмитрий Шварц