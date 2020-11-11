По мнению экспертов, в ближайшие недели курс под влиянием сезонных факторов вернется в коридор 28,5-29 грн/долл.

Нынешнее укрепление гривни является временной передышкой и в ближайшие недели вернется к постепенному падению.

Об этом сообщается на странице инвестгруппы ICU в Facebook.

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«На прошлой неделе гривня удивила резким усилением. Еще в понедельник НБУ был вынужден продать более 70 млн долл. для сдерживания падения национальной валюты, а по итогам недели она уже усилилась на 12% до 28,14 грн/долл. Откуда такой скрытый ресурс в гривне, которой до конца года пророчили только падение? Ответ довольно тривиален - это временная передышка», - говорится в сообщении.

Отмечается, что избыточный спрос на валюту, который возник в конце октября после ситуации вокруг Конституционного суда и толкал гривню вниз, довольно быстро иссяк. Кроме того, иностранные инвесторы снизили темпы выхода из украинских ОВГЗ, уменьшив свои портфели лишь на 70 млн долл. в неделю.

«Эти два фактора вместе изменили вектор рынка. Уже в четверг НБУ стал покупать 20 млн в день в резервы. Это немного сдержало укрепление гривни, которое могло быть еще сильнее», - сказано в сообщении.

Эксперты ICU на этой неделе ожидают дальнейшего увеличения предложения валюты, так как экспортеры готовятся к уплате квартальных налогов, продавая доллар.

По прогнозам экспертов, НБУ будет выкупать часть излишка в резервы, но это вряд ли сдержит гривню от дальнейшего укрепления.

«Поэтому курс гривни к доллару может сместиться еще ближе к 28 грн/долл., но вряд ли превысит эту отметку. Однако уже в ближайшие недели курс вернется к постепенному падению и под влиянием сезонных факторов вернется в коридор 28,5-29 грн/долл.», - сказано в сообщении.

Предыдущий прогноз

15 сентября 2020 года эксперты инвестгруппы ICU прогнозировали умеренное ослабление гривни до 29-30 гривень/доллар к концу текущего года.

24 сентября 2020 года эксперты заявили о том, что в 4 квартале 2020 года курс гривни не должен будет превысить уровень 30 грн/доллар.

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Автор: Екатерина Жирий