В Украине могут обновить правила начисления "минималки" / фото ua.depositphotos.com

Новая формула расчета зарплат от Кабмина. Кого и как это коснется

Нана Черная
12:28, 01 сентября 2021
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Кабинет министров хочет изменить правила расчета минимальной зарплаты и оплату работы в особых условиях. О каких новшествах идет речь, кого они коснутся и действительно ли пойдут на пользу, разбирался УНИАН.

Кабмин разработал и подал на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в трудовое законодательство Украины. Документом, в частности, обновляются правила начисления минимальной зарплаты, а также оплаты труда в особых условиях. В случае позитивного голосования народных депутатов, новшества заработают с 1 января 2022 года. 

Что предлагают "реформировать"

В законопроекте прописаны новые условия для определения размера минимальной зарплаты. Она должна будет определяться с учетом таких факторов: 

  • общего уровня средней зарплаты по всей Украине;
  • актуального размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц;
  • потребности работников и их семей;
  • прогнозов на индекс потребительских цен, который будет действовать в период, на который определяется размер "минималки";
  • уровня занятости, производительности и сбалансированности госбюджета Украины;
  • размера налогов и обязательных сборов.
"Минималку" увеличат, исключив некоторые доплаты / фото УНИАН

Увеличение "минималки" предполагается за счет того, что в ее состав больше не будут входить отдельные доплаты, премии и другие дополнительные выплаты. Речь идет о таких составляющих: 

  • доплата за совмещение профессий или должностей;
  • доплата за временное исполнение обязанностей отсутствующего работника;
  • доплата за работу во вредных и опасных условиях труда;
  • доплата за работу с особыми природными географическими и геологическими условиями;
  • доплата за работу в условиях повышенного риска для здоровья;
  • дополнительные выплаты за работу в сверхурочное время;
  • доплаты за работу в ночное время и за работу в разъездах;
  • выплаты за работу в праздники, выходные и нерабочие дни;
  • доплаты в виде премии к праздникам и юбилейным датам;
  • индексация заработной платы;
  • компенсации за потерю части доходов из-за нарушения сроков выплаты заработной платы.

Законопроект устанавливает, что работодатель не сможет уменьшать размер зарплаты. А исключение из "минималки" всех вышеперечисленных доплат и премий повысит общий размер дохода работников. Особенно тех, кто работает в тяжелых, вредных и опасных условиях. 

Кроме того, проектом закона предлагается расширить перечень видов работ, на которых работнику может осуществляться повышенная оплата труда. К ним отнесут работы с высоким уровнем нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузки.

Работодатель не сможет уменьшать размер минимальной выплаты / фото УНИАН

В пояснительной записке к документу отмечается, что он направлен на совершенствование законодательства о порядке определения размера минимальной заработной платы и приведения его в соответствие с Конвенцией Международной организации труда. 

Экспертная оценка

Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко считает, что законопроект в целом направлен на совместную работу работодателей, профсоюзов и государства для урегулирования и установления минимальной заработной платы. 

"То есть, в случае принятия закона, появится возможность регулирования установления повышенной оплаты труда за работу в особых условиях на уровне соглашений и коллективных договоров. Также повысится роль организаций работодателей при определении размера "минималки"", - отметила эксперт.

Однако она обращает внимание и на недоработки: "Считаю, что главные показатели, на основе которых предлагается устанавливать размер минимальной заработной платы, являются абстрактными и неточными. Следовательно, показатель минимальной заработной платы может быть искусственно завышен, или, наоборот, занижен. А это может привести к вмешательству государства в работу рыночного механизма на рынке труда - спроса и предложения, искривлению цены труда - заработной платы. Установление "минималки" является средством налогообложения предпринимателей, поскольку обязывает платить налог с физических лиц-предпринимателей (ФЛП) с минимальной заработной платы. А значит, может привести к увеличению налогов и сборов и, соответственно, цен на товары для населения", - подчеркнула Анищенко. 

Адвокат Адвокатского бюро "ЮФ "Семенова и Партнеры" Марина Семенова, в свою очередь, обращает внимание, что ранее КЗоТом Украины было установлено повышение оплаты труда для работ, перечень которых был определен Кабинетом министров. Теперь же предлагается, что определение вредных, особо вредных и опасных условий труда будет осуществляться по результатам аттестации рабочих мест. А оплата труда таким работникам может осуществляться в повышенном размере в соответствии с нормами законодательства, плюс - положений генерального, отраслевого и территориального соглашений, коллективного договора, а в других случаях - организационно-распорядительным документом работодателя в размере, не менее установленного генеральным соглашением. Вместе с тем, то, что при исчислении минимальной зарплаты не будут учитываться разные доплаты, - очень важно. 

Эксперты опасаются, что изменения пойдут на пользу не всем / фото ua.depositphotos.com

По словам Марины Семеновой, изменения, касающиеся минимальной заработной платы для рядовых украинцев, на самом деле могут привести к фактическому ухудшению финансового состояния. "Во-первых, потому, что в законодательстве не указаны конкретные критерии увеличения заработной платы. Во-вторых, потому, что на работодателя возлагается дополнительная налоговая нагрузка и затратная часть, что приведет к повышению цен на рынке. В-третьих, не весь бизнес сможет потянуть увеличение расходов, что приведет к увольнению работников, сокращению рабочего времени, уходу "в тень". Таким образом, выиграют только отдельные крупные работодатели и только отдельные, высокорентабельные сферы бизнеса. Мелкий бизнес и частные предприниматели будут вынуждены нести большие расходные нагрузки, многих это поставит на грань выживания и, в конечном итоге, приведет к удорожанию услуг, что негативно скажется на рядовых украинцах в целом", - подытожила эксперт. 

Сейчас законопроект находится на рассмотрении профильного парламентского комитета. И, похоже, запланированные Кабмином новшества все же стоит доработать в Верховной Раде. 

Нана Черная

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Теги: Кабминзарплатывыплатызарплаты в Украине
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