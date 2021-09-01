Новая формула расчета зарплат от Кабмина. Кого и как это коснется

Кабинет министров хочет изменить правила расчета минимальной зарплаты и оплату работы в особых условиях. О каких новшествах идет речь, кого они коснутся и действительно ли пойдут на пользу, разбирался УНИАН.

Кабмин разработал и подал на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в трудовое законодательство Украины. Документом, в частности, обновляются правила начисления минимальной зарплаты, а также оплаты труда в особых условиях. В случае позитивного голосования народных депутатов, новшества заработают с 1 января 2022 года.

Что предлагают "реформировать"

В законопроекте прописаны новые условия для определения размера минимальной зарплаты. Она должна будет определяться с учетом таких факторов:

общего уровня средней зарплаты по всей Украине;

актуального размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

потребности работников и их семей;

прогнозов на индекс потребительских цен, который будет действовать в период, на который определяется размер "минималки";

уровня занятости, производительности и сбалансированности госбюджета Украины;

размера налогов и обязательных сборов.

Увеличение "минималки" предполагается за счет того, что в ее состав больше не будут входить отдельные доплаты, премии и другие дополнительные выплаты. Речь идет о таких составляющих:

доплата за совмещение профессий или должностей;

доплата за временное исполнение обязанностей отсутствующего работника;

доплата за работу во вредных и опасных условиях труда;

доплата за работу с особыми природными географическими и геологическими условиями;

доплата за работу в условиях повышенного риска для здоровья;

дополнительные выплаты за работу в сверхурочное время;

доплаты за работу в ночное время и за работу в разъездах;

выплаты за работу в праздники, выходные и нерабочие дни;

доплаты в виде премии к праздникам и юбилейным датам;

индексация заработной платы;

компенсации за потерю части доходов из-за нарушения сроков выплаты заработной платы.

Законопроект устанавливает, что работодатель не сможет уменьшать размер зарплаты. А исключение из "минималки" всех вышеперечисленных доплат и премий повысит общий размер дохода работников. Особенно тех, кто работает в тяжелых, вредных и опасных условиях.

Кроме того, проектом закона предлагается расширить перечень видов работ, на которых работнику может осуществляться повышенная оплата труда. К ним отнесут работы с высоким уровнем нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузки.

В пояснительной записке к документу отмечается, что он направлен на совершенствование законодательства о порядке определения размера минимальной заработной платы и приведения его в соответствие с Конвенцией Международной организации труда.

Экспертная оценка

Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко считает, что законопроект в целом направлен на совместную работу работодателей, профсоюзов и государства для урегулирования и установления минимальной заработной платы.

"То есть, в случае принятия закона, появится возможность регулирования установления повышенной оплаты труда за работу в особых условиях на уровне соглашений и коллективных договоров. Также повысится роль организаций работодателей при определении размера "минималки"", - отметила эксперт.

Однако она обращает внимание и на недоработки: "Считаю, что главные показатели, на основе которых предлагается устанавливать размер минимальной заработной платы, являются абстрактными и неточными. Следовательно, показатель минимальной заработной платы может быть искусственно завышен, или, наоборот, занижен. А это может привести к вмешательству государства в работу рыночного механизма на рынке труда - спроса и предложения, искривлению цены труда - заработной платы. Установление "минималки" является средством налогообложения предпринимателей, поскольку обязывает платить налог с физических лиц-предпринимателей (ФЛП) с минимальной заработной платы. А значит, может привести к увеличению налогов и сборов и, соответственно, цен на товары для населения", - подчеркнула Анищенко.

Адвокат Адвокатского бюро "ЮФ "Семенова и Партнеры" Марина Семенова, в свою очередь, обращает внимание, что ранее КЗоТом Украины было установлено повышение оплаты труда для работ, перечень которых был определен Кабинетом министров. Теперь же предлагается, что определение вредных, особо вредных и опасных условий труда будет осуществляться по результатам аттестации рабочих мест. А оплата труда таким работникам может осуществляться в повышенном размере в соответствии с нормами законодательства, плюс - положений генерального, отраслевого и территориального соглашений, коллективного договора, а в других случаях - организационно-распорядительным документом работодателя в размере, не менее установленного генеральным соглашением. Вместе с тем, то, что при исчислении минимальной зарплаты не будут учитываться разные доплаты, - очень важно.

По словам Марины Семеновой, изменения, касающиеся минимальной заработной платы для рядовых украинцев, на самом деле могут привести к фактическому ухудшению финансового состояния. "Во-первых, потому, что в законодательстве не указаны конкретные критерии увеличения заработной платы. Во-вторых, потому, что на работодателя возлагается дополнительная налоговая нагрузка и затратная часть, что приведет к повышению цен на рынке. В-третьих, не весь бизнес сможет потянуть увеличение расходов, что приведет к увольнению работников, сокращению рабочего времени, уходу "в тень". Таким образом, выиграют только отдельные крупные работодатели и только отдельные, высокорентабельные сферы бизнеса. Мелкий бизнес и частные предприниматели будут вынуждены нести большие расходные нагрузки, многих это поставит на грань выживания и, в конечном итоге, приведет к удорожанию услуг, что негативно скажется на рядовых украинцах в целом", - подытожила эксперт.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении профильного парламентского комитета. И, похоже, запланированные Кабмином новшества все же стоит доработать в Верховной Раде.

Нана Черная

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