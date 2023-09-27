Норвегия выделит 92 миллиона долларов на гуманитарное финансирование Украины.

Норвегия пообещала выделить 1 миллиард норвежских крон (92 миллиона долларов США) на гуманитарное финансирование Украины, чтобы помочь пережить еще одну военную зиму.

Как сообщает CNN со ссылкой на заявление норвежского правительства, финансирование будет проводиться через ООН.

"Ключевая поддержка будет оказана местным организациям гражданского общества в Украине, а также наиболее уязвимым людям, детям, беженцам и вынужденным переселенцам, помогая обеспечить им доступ к жилью, еде, воде и санитарии, образованию, здравоохранению и психосоциальной поддержке, а также защиту от сексуального и гендерного насилия", — отмечается в пресс-релизе.

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Отмечается, что после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Норвегия предоставила Украине более 3,5 млрд норвежских крон (320 долларов США) на гуманитарную поддержку и помощь беженцам в соседних странах.

Как Украина переживет зиму

Как заявляла начальник пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, россияне накапливают высокоточные ракеты "Калибр" для ударов по объектам критической информаструктуры Украины осенью-зимой.

При этом в НЭК "Укрэнерго" заявили, что усиленно готовятся к зиме, допуская различные сценарии развития событий в связи с угрозой массированных атак РФ.

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