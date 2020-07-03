Каждый второй украинец недоволен работой НБУ - опрос

54% опрошенных считают, что НБУ плохо поддерживает ценовую стабильность в стране.

Большинство украинцев не хотят скачка инфляции и девальвации гривни, а также считают, что в последние два года политика Национального банка не привела к слишком медленному росту цен.

Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса, проведенного исследовательской компанией Gradus Research по заказу Центра экономической стратегии (ЦЭС).

В частности, 54% опрошенных считают, что НБУ плохо поддерживал ценовую стабильность в стране, так как цены на товары росли слишком быстро.

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"94% опрошенных украинцев не согласны, что цены в Украине растут очень медленно. Почти 90% опрошенных уверены, что рост цен и девальвация гривни выгодны олигархам, а не простым людям. Лишь 1% украинцев считает, что в последние два года политика Национального банка привела к слишком медленному росту цен", - говорится в результатах опроса.

Сообщается также, что 88% опрошенных выступили против идей политиков о том, что стране нужен высокий курс доллара (30 грн/долл. и выше).

«Результаты опроса показывают, что граждане ожидают от политиков и Национального банка именно стабильных цен и курса национальной валюты», - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского.

Таким образом, отметил он, инициативы политиков поддержать экономику масштабной эмиссией гривни, что неминуемо приведет к скачку цен и курсу гривни, прямо противоречат ожиданиям их избирателей.

Опрос был проведен 2 июля исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкет в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет, в опросе приняло участие 800 респондентов. Максимальная погрешность выборки - 3,5%.

Как сообщал УНИАН, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию и подал его президенту Владимиру Зеленскому. Смолий объяснил свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематический политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

На следующий день в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект постановления об увольнении Смолия с должности председателя НБУ (№3772).

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