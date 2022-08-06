В Минфине разрабатывают налог в размере 10% на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг.

Национальный банк Украины выступил в поддержку введения в Украине налога в размере 10% на покупку валюты для осуществления импортных операций.

Об этом говорится в ответе НБУ на запрос "Экономической правды".

"С точки зрения Национального банка, как органа ответственного за стабильность гривны, дополнительные налоги на импорт в текущих условиях должны рассматриваться как меры усиления конкурентоспособности отечественных производителей, снижение оттока валюты из страны, уравновешиванию платежного баланса и сокращению дефицита бюджета", — отметили там.

В регуляторе добавили, что разработка налога находится в компетенции Министерства финансов, однако специалисты НБУ также приобщаются к этому процессу, учитывая потенциально важную роль банков в администрировании такого налога.

Напомним, правительство готовит законопроект о дополнительном сбор на импортные товары в Украине. По расчетам правительства, это должно уменьшить спрос на импортные товары и давление на гривну.

Эксперты прогнозируют падение импорта и увеличение объемов контрабанды.

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