НБУ купил на межбанке более $400 миллионов

На этой неделе НБУ не проводил интервенций по продаже валюты.

Национальный банк Украины на текущей неделе - с 1 по 5 июня - купил на межбанковском валютном рынке 410,7 млн долларов.

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Согласно данным, опубликованным на сайте регулятора, на этой неделе НБУ не проводил интервенций по продаже валюты, а только пополнял международные резервы и выкупил 410,7 млн долл.

Как сообщила пресс-служба НБУ на странице в соцсети Facebook, колебания на валютном рынке были минимальными, а предложение валюты превышало спрос, поэтому Нацбанк выкупал избыток валюты в резервы.

С начала года объем покупки Нацбанком валюты превышает объем ее продажи на 347,5 млн долл.

«Кстати, именно на этой неделе мы перекрыли результат «черного» марта и вошли в плюс по валютным интервенциям. Объем покупки валюты Нацбанком в этом году уже превышает объем продажи», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 9 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,60 грн/долл., то есть гривня седьмой день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 10 копеек.

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