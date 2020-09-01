От штрафа до тюрьмы. Власть дала старт тотальной "кадровой" поверке бизнеса

Государственная служба по вопросам труда сообщила об ужесточении с 1 сентября аудита бизнеса относительно штатного оформления своих работников. Проводиться проверки будут совместно с налоговиками, сотрудниками Пенсионного фонда и Национальной полиции. УНИАН разбирался, с чем это связано и как будут проходить эти инспекции.

В Украине с 1 сентября ужесточается контроль бизнеса на предмет трудового оформления своих работников.

«Во исполнение поручения Кабинета Министров Украины Гоструда начинает при участии и содействии других органов (Государственной налоговой службы, Пенсионного фонда, центров занятости, органов местного самоуправления, Национальной полиции и т.д.) проведение контрольных мероприятий по вопросам выявления неоформленных работников», - говорится в официальном заявлении Гоструда.

В общем-то, в этом нет ничего беспрецедентного - проверки законны и традиционны: Госслужба по вопросам труда сообщила, что аудит осуществляется согласно Порядку соответствующего контроля, который действует с 31 декабря 2019 года.

Но по «странной» случайности, тотальная проверка не только совпадает со смягчением карантина (его еще называют адаптивным, а значит мораторий на аудит бизнеса автоматически снимается), но и с повышением с 1 сентября минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен (всего на 277 гривен). Бизнес сразу завил, что в условиях острого экономического кризиса и пандемии коронавируса, решение по минималке неприемлемо. Основные аргументы – риск роста инфляции, значительное повышение расходов бюджета, дефицит которого и так в этом году превышает 300 миллиардов гривен, а также увеличение налоговой нагрузки на бизнес.

«Этим решением самый чувствительный удар будет нанесен именно по добросовестным налогоплательщикам, которые честно выплачивают заработную плату своим работникам. При этом под ударом окажутся даже те бизнесы, которые легально платят официальную зарплату намного выше минимальной… Увеличение налогового давления на оплату труда, да еще и в период экономического кризиса, будет стимулировать рост сектора «теневых» заработных плат. А в худшем случае - приведет к усилению давления на добросовестных плательщиков со стороны государственных органов. Поэтому вряд ли эти последствия можно назвать положительными для бизнеса, граждан и страны в целом», - считают в Европейской Бизнес Ассоциации.

Что и как будут проверять

И все же минималку повысили, а бизнес, на которого крупно «надавили», за уход «в тень» станут жестче наказывать. В Гоструда сообщили, что, в первую очередь, проверены будут те работодатели, которые имеют высокие риски использования наемного труда без заключения договоров. Выявление таких нарушителей осуществляется путем анализа информации, имеющейся в различных органах государственной и местной власти.

Чиновники напоминают, что действующее законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за «теневые» нарушения.

Так, уголовная ответственность – это штраф от 34 до 85 тысяч гривен, лишение права занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы до двух лет, арест до 6 месяцев.

Административная ответственность: штраф от 8,5 до 34 тысяч гривен.

Финансовая ответственность: штраф от 47,2 тысячи гривен до 141,7 тысячи гривен.

Основные правила аудита:

инспектор труда может прийти без предупреждения в любое время;

проверка может проходить на месте или дистанционно;

инспектор имеет право на свободный доступ к любым производственным, служебным и административным помещениям;

инспектор может проверять любые документы, касающиеся работников, один или в присутствии свидетелей общаться с руководителем и работниками;

во время проверки разрешается делать фото, видео или аудиозаписи, привлекать правоохранительные органы.

В каких случаях может прийти инспектор труда?

Есть 11 оснований для этого:

по обращению работника о нарушении законодательства о труде;

по обращению физлица о нарушении правил оформления трудовых отношений;

по решению руководителя Гоструда после анализа информации из СМИ и других источников;

по решению суда;

по сообщению должностных лиц органов госнадзора, правоохранительных органов;

по информации Государственной налоговой службы и Пенсионного фонда;

по информации профсоюзных органов о нарушении прав работников;

по поручению премьер-министра Украины;

по обращению Уполномоченного Верховной Рады по правам человека;

по запросу народного депутата;

в случае невыполнения требований предписания.

В Гоструда предупреждают: «Финансовые риски и последствия использования незадекларированного труда значительно превышают затраты, возникающие при оформлении трудовых отношений с работниками в соответствии с законодательством. В конце концов, нагрузка на обеспечение выплаты пенсий, больничных, содержание школ, больниц, ремонта дорог и т.д. ложится на плечи ответственных работодателей и работников, которые уплачивают налоги».

Экспертная оценка

Управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько считает, что повышение минимальной зарплаты стало лишь очередным поводом для старта «кадровых» проверок, но основание следует искать в том, что во время карантинных мер, вызванных пандемией COVID-19, руководители предприятий переводили своих работников на удаленную работу и также удаленно нанимали новых.

«Гоструда сообщает о тенденции уменьшения количества официально занятого населения: в мае этого года было почти на полмиллиона меньше, чем в мае прошлого года. Хотя во время жесткого карантина был введен мораторий на проведение проверок, Гоструда продолжала рассматривать обращения граждан, анализировать информацию, полученную из публичных источников, от правоохранительных и налоговых органов. То есть, инспекторы уже определили для себя предпринимателей, которые, по их мнению, нарушают требования законодательства о труде и в отношении которых имеются основания для осуществления мер контроля в послекарантинний период», - отметил эксперт.

По его словам, в июне, сразу после послабления карантинных мер, предприниматели могли видеть у себя «на пороге» инспекторов, которые проводили информационную кампанию о важности соблюдения трудового законодательства. И теперь проверяющие переходят к активным действиям. В первую очередь, меры контроля коснутся тех работодателей, которые имеют высокие риски использования наемного труда без заключения трудовых договоров.

«Наиболее рисковыми сферами деятельности в плане использования неоформленной занятости для Гоструда является сфера услуг (гостиничный, ресторанный бизнес, перевозки грузов и пассажиров), общественное питание, торговля, строительство, охранная деятельность, сельское, лесное, рыбное хозяйства. Кроме этого, в данной зоне чаще всего оказываются предприятия, у которых есть признаки минимизации количества работников и, соответственно, фонда оплаты труда: работодатели, установившие минимальную зарплату и неполный рабочий день для работников; предприятия, техническое оснащение, обороты хозяйственной деятельности которых не сравнимы с количеством работников и размером средней заработной платы на аналогичных предприятиях; предприятия, оптимизировавшие расходы на карантин, проведя массовые увольнения, но замаскировали их под сокращение персонала или заставили работников написать заявления на увольнение по собственному желанию при отсутствии их реальной на то воли. Такие работники могли подать жалобу в Гоструда, а проверки могут проводиться, в том числе, по обращению граждан, то есть, бывших обиженных сотрудников», - рассказал Игорь Ясько.

«Так чего ждать предпринимателям? Например, выездной проверки, которая может проводиться по адресу регистрации плательщиков налогов, а также по другим адресам, которые по информации органов налоговой службы могут быть связаны с объектами налогообложения таких плательщиков. Проверятся будет многое: штатное расписание, табеля учета рабочего времени, трудовые договоры (контракты), документы, подтверждающие начисление и выплату заработной платы, аванса, индексации, отпускных и других начислений работникам, налоговая отчетность и отчетность по единому взносу и т.д. Бизнесу, как минимум, необходимо провести аудит кадровой документации предприятия и подготовить документы, которых не хватает. Документы, форма которых регламентирована законом, должны быть приведены в соответствие», подчеркнул юрист.

Экономический эксперт Олег Пендзин считает, что связь тотальной проверки бизнеса с повышением минималки есть: «Ну, конечно, связь есть. Вне зависимости от «добрых побуждений», бизнес всегда стремится минимизировать налоги. Результатом повышения минимальной заработной платы однозначно будет увеличение платежей единого социального взноса. Поэтому остается риск того, что часть бизнеса может попытаться уйти в тень. Государственные органы, естественно, будут контролировать соблюдение легальных договорных отношений между наемным работником и работодателем. Другое дело, что контроль будет носить мониторинговый характер. Например, если, без всяких на то финансовых оснований, нормально работающее предприятие, вдруг начнет своих сотрудников с полного рабочего дня переводить на сокращенный день, это повод задать предпринимателю вопрос».

В Европейской Бизнес Ассоциации подчеркивают, что кризисный период отразился на всем бизнес-сообществе, поэтому сейчас важно поддержать компании, а не создавать дополнительные препятствия для прозрачной деятельности. Повышение минималки не является частью системных инициатив по поддержке предпринимательства. Наоборот, это решение способно углубить кризисные явления. Так что вместо помощи бизнесу его ждет тотальный аудит. А чем это аукнется, увидим очень скоро.

Нана Черная