"Нулевое" декларирование. Зачем власти заговорили об амнистии капитала

В Украине уже в этом году могут ввести всеобщее «нулевое» декларирование - механизм легализации доходов, активов, недвижимости и прочей собственности. Представители власти процесс еще называют «амнистией капитала». Хотя принцип этих двух систем различен. В частности, последняя подразумевает, что физическое лицо освобождается от юридической ответственности за нарушение налогового законодательства, имевшее место до заполнения так называемой «нулевой» декларации. То есть, она первична.

Пока у чиновников полная путаница в этой сфере, но о введении так называемой «налоговой амнистии» заговорили они активно.

«Декларативная» история

Вопрос введения «нулевой» декларации поднимается не впервые. Это прекрасный способ пополнить бюджет и одновременно освободить налоговых нелегалов от темного прошлого, предоставив им возможность начать жизнь с чистого листа.

Еще в 2012 году в Украине презентовали идею всеобщего декларирования как стимул легализации зарплат и бизнеса в целом, а также эффективного метода борьбы с коррупцией. Но все спустили на тормозах. В 2014 году, на то время премьер-министр Арсений Яценюк тоже заговорил о всеобщем «нулевом» декларировании, тогда оно преподносилось как европейский принцип, которому следует соответствовать Украине. Но ничего так и не получилось. Кабинет Владимира Гройсмана также муссировал эту тему - включал в свою программу деятельности разработку законопроекта о всеобщем декларировании как приоритет в работе. Законопроекты действительно разрабатывались, но они в Раде не прошли. Просто власти так и не смогли разобраться, как правильно внедрить налоговую амнистию.

Новую жизнь в эту историю вдохнул президент Владимир Зеленский. На пресс-конференции 20 мая он заявил, что пора перевернуть страницу украинской истории, чтобы все хотели быть честными налогоплательщиками, для чего нужно провести амнистию капитала. Кстати, она была одним из пунктов его предвыборной программы.

«Закон об амнистии капиталов готов, будет передан в Верховную Раду Украины… Амнистию введем в этом году, должны это сделать, мы договаривались и обещали людям», - сказал Зеленский, добавив, что нужно только пересмотреть возможные ставки налога на скрытые доходы, из-за сложной ситуации в стране нельзя исключать и 0%.

Получается, закон готов, но всего через день, 21 мая, президент обратился в Кабмин с поручением… разработать соответствующий проект закона в трехмесячный срок. В начале июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство работает над внедрением «нулевой» декларации, которая станет «элементом привлечения дополнительного капитала в экономику Украины» и сделать это планирует уже в этом году.

Немного конкретики внес в середине июня председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. По его словам, законопроект о введении «нулевого» налогового декларирования проходит согласование между ветвями власти и будет представлен в ближайшее время, но вряд его внедрят до осени. Документом пока планируется: 5% - общая ставка декларирования, 9% - если активы и средства находятся за границей, 2,5% - если деньги вкладываются в государственные облигации внутреннего займа. Причем амнистия будет делом добровольным - никто никого заставлять не будет.

Перечисленные депутатом параметры – пока только наброски. Что получится в итоге - еще не ясно. Но стоит отметить, что добровольное «нулевое» декларирование и ранее инициировалось. Однако такой подход ни разу не был поддержан, так как вряд ли имеет смысл, особенно, в масштабах страны.

Невнятное «очищение»

Консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская сомневается, что в этом году удастся внедрить «нулевую» декларацию. Причем дело не только в принятии закона. Украинцам еще нужно к этому подготовиться, да и технически процесс очень сложный. К тому же, сейчас людей здорово «побил» коронакризис.

По ее словам, «нулевое» декларирование - некая точка отсчета, после которой «состояние» людей будет четко мониториться. Задача данной процедуры - заложить платформу для будущего контроля граждан.

«Думаю, начнут с людей состоятельных. Если человек живет исключительно на пенсию или на зарплату, то на таких граждан не должно распространяться «нулевое» декларирование. Если будет по-другому, то это, мягко говоря, странно. Речь должна идти о богатых людях, которым есть, что декларировать. Как это может коснуться бизнеса: ты выводишь из тени капитал, в том числе находящийся в офшорах (а такого у нас предостаточно), затем платишь разово «облегченный» налог. Потом данные проверяются, и если в дальнейшем мониторинг выясняет, что продолжаешь скрываться от уплаты налога, то следует уголовная ответственность», - отметила эксперт.

Она подчеркнула, что налоговая амнистия в других странах была давно проведена. Украина очень отстает в этой сфере. Но нельзя считать, что «нулевая» декларация полностью ликвидирует «серые» схемы.

«Сказать, что все схемы после «нулевой» декларации исчезнут, нельзя, но они буду значительно минимизированы, сломаны. Это доказывает опыт Европы, принцип которой мы имплементируем. «Нулевая» декларация – не заслуга власти, Украина просто обязана это сделать, даже если будет много противников. Данный шаг - на перспективу, а не для решения проблем текущего момента. Политика должна быть выстроена на том, что если ты не задекларировал «серый» капитал, то потом его «очистить» будет стоить во много раз дороже, либо тюрьма. Предоставляется шанс выйти из тени под низкий налог. Все должно быть продумано так, чтобы обеспеченным людям это было выгодно. Важна в этом деле и риторика власти. Если будут бормотать что-то невнятное, то никто в идею не поверит и ничего не задекларирует», - считает Томашевская.

Эксперт по налоговому праву и финансовым расследованиям Святослав Дубина напоминает, что вопрос «нулевой» декларации поднимается не впервые, но с каждым разом теряется сам смысл проведения данной реформы. В тех странх, где проводилось всеобщее декларирование доходов граждан и внедрялась «нулевая» декларация, государство брало на себя обязательство не задавать вопросы декларантам об источнике доходов, но это не касалось лиц, замешанных в криминале.

«Такую амнистию капитала внедрили многие страны, а некоторые даже по несколько раз, так как не всегда государству удается получить кредит доверия от граждан. Как правило, с подачей «нулевой» декларации вы можете показать те активы, которые скрывали до этого. И это выгодно государству - появляется возможность оживить экономику и влить в нее дополнительные деньги. Для этого государство идет на сделку. Оно, со своей стороны, обязуется обложить эти средства минимальной ставкой налога, а может и вообще сделать ее нулевой», - отметил эксперт.

Что касается сумм, то, по словам Дубины, согласно исследованиям Global Financial Integrity, из Украины каждый год, в среднем, выводится 10 млрд долларов. Также, по оценкам экспертов, у украинцев на руках находится около 60 млрд долларов – «на черный день». При разумной политике, в экономику страны можно легко влить от 50 млрд долларов. Верхний предел тяжело определить, так как большинство денег вложены в зарубежные активы.

«Но такая программа довольно сложная и комплексная. Сначала государство должно продемонстрировать, что оно действительно готово идти навстречу своим гражданам и не будет преследовать их за ранее скрытые доходы. Еще необходимо вернуть доверие к банковской системе и продемонстрировать, куда государство предлагает вложить эти средства. Ведь многие инвестировали за границу именно потому, что в Украине не созданы для этого условия. И третье - государство должно продемонстрировать, что подача «нулевой» декларации будет настоящим стартом для рыночной экономики, равных возможностей, верховенства права, и возврата назад не будет. Вместо этого мы слышим какие-то невнятные объяснения подачи «нулевой» декларации. Непонятны ни цели, ни правила, ни ставки. Я не вижу со стороны государства разъяснительной работы, а главное - стратегического видения внедрения всеобщего декларирования. Непонятны даже элементарные вещи - готова ли налоговая принять и обработать 37 млн деклараций, а потом обрабатывать каждый год подачу декларации о доходах всем населением страны. Последний раз, когда вводилось обязательное декларирование госчиновников, в налоговой случился коллапс. Все декларации были сгружены в мешки и потом еще долго вносились в электронную базу. Скорее всего, попытка власти содрать еще какие-то налоги в бюджет с помощью «нулевой» декларации потерпят фиаско», - резюмировал эксперт.

Доктор экономических наук Богдан Данилишин считает, такая мера как «нулевая» декларация могла бы дать определенный толчок украинской экономике, но, если инициатива будет иметь формальный временный эффект, субъекты такого декларирования вернутся к привычным схемам тенизации.

«Это связано с тем, что в нынешней Украине привлекательных объектов для инвестиций немного, платежеспособный спрос экономики является подавленным длительной политикой фискального и монетарного сжатия, банковская система не ориентирована на кредитование бизнеса, правовая система не гарантирует права владельцев… Может так случиться, что лет через двадцать понадобится повторная легализация. Кроме того, введение амнистии капитала и тотального его декларирования, очевидно, столкнется с такими объективными трудностями, как низкая степень доверия населения к органам власти; потребность в колоссальных административных расходах для формирования и поддержания базы данных задекларированного капитала; низкий уровень финансовой осведомленности большинства населения. Инициатива «нулевого» декларирования может стать инструментом преодоления коррупции и теневой экономики только в том случае, если в стране будут созданы адекватные условия для развития бизнеса, с доступными кредитными ресурсами, с защитой прав собственников, и оптимистическими макроэкономическими перспективами», - отметил Данилишин.

Экономический эксперт Олег Пендзин и вовсе считает, что «нулевое» декларирование может стать серьезной проблемой для большинства украинцев. Оно предполагает, что каждый гражданин должен будет «открыть» все свое наявное движимое и недвижимое имущество, а, в случае отсутствия объяснения его происхождения, заплатить с него налог.

«Ставка разового налога на это «незаконное» имущество предполагается меньше, чем уровень налога на доходы физических лиц. То есть, не 18%, а от 5% до 9%. Именно такой подход в риторике нашей власти называется амнистией капитала. По результатам «нулевого» декларирования, налоговая будет проверять правильность доначисления гражданами налогов. Это то, что известно из информации чиновников. Еще могут быть проблемы с имуществом и денежными средствами, полученными до момента независимости Украины. Если у вас нет подтверждающих документов, то активы могут попасть в разряд «нелегальных». Еще может быть проблема с оценкой недвижимого имущества - квартира в центре Киева и на левом берегу столицы стоят разные деньги. Кто и как это будет оценивать и сколько это будет стоить? Плюс вопрос временно перемещенных лиц. Как быть с их имуществом, которое находится на неподконтрольной территории? Власть ищет хоть какие-то источники наполнения бюджета. Сейчас очень большое недополучение доходов. Вот и решили раскошелить украинцев», - убежден эксперт.

У Украины уже есть опыт декларирования доходов. Он коснулся госчиновников, народных избранников, судей. Проверяет подлинность данных специальный орган – Национальное агентство по предупреждению коррупции. Он работает с 2016 года, но по сей день контроль несовершенен. Все странные истории в теме декларирования лишь обрастают скандалами, заканчивающимися некоей «мировой». Если таковой будет судьба «нулевой» декларации, то смысла в ней нет никакого.

Нана Черная