Что сулят украинцам свободные трудовые отношения

Кабмин продолжает трудовую реформу и взялся за легализацию фриланса. "Свободному работнику" обещают все права и гарантии, предусмотренные законодательством о труде, в том числе, четкий режим работы, минимальную гарантированную оплату труда, отпуск и больничный. Но будут ли так хороши эти обещания в реальности, а не на бумаге?

Правительство продолжает реформу рынка трудовых отношений. В начале февраля Верховная Рада приняла закон о дистанционной и надомной работах. А через пару недель Кабинет Шмыгаля одобрил на своем заседании и сразу подал в Раду следующие "трудовые" нововведения. На этот раз они касаются фрилансеров. Сейчас документ рассматривается профильным парламентским комитетом.

Кто такой фрилансер

Фрилансер – "свободный работник". В современном мире их особенно много в таких сферах как журналистика, юриспруденция, программирование, архитектура, дизайн во всех его проявлениях, перевод, фото- и видеосъемка, разного рода экспертная и консультационная деятельность. Чаще всего фрилансеры работают без заключения с работодателем долговременного договора, как правило, совмещая несколько видов деятельности одновременно. Оплата происходит по факту выполнения поставленной задачи. При этом довольно часто – без налоговых обязательств: либо поступает на карту фрилансера, либо деньги отдаются при личной встрече.

С одной стороны, такие трудовые отношения выглядят заманчиво. Для формального регулирования работы зачастую используют договор гражданско-правового характера (такой договор заключается как для консультаций экономиста, так и для уборки офиса. Но и это бывает редко, ведь можно и вовсе обойтись без налогов.

С другой стороны, нет никаких гарантий, что заказчик не окажется мошенником. Более того, не дают стопроцентной гарантии получения гонорара и специализированные сайты для фрилансеров, которые предлагают защищенные методы оплаты - escrow счета.

Собственно, необходимость принятия соответствующего закона Кабмин аргументирует заботой о "свободных работниках", их правах и прочих "бонусах". По сути, фрилансеров хотят официально трудоустроить, что несет за собой уплату всех налогов.

"Сейчас оформление работы в подобных случаях происходит, в основном, путем гражданско-правового договора, а лица, выполняющие такие работы, лишены прав и гарантий, установленных законодательством о труде. Предложенный законопроект создает удобный механизм легализации труда фрилансеров, что будет способствовать усилению их социально-трудовой защиты и сохранит мобильность работников. Законопроект разрабатывался Минэкономики в тесном взаимодействии с работодателями и профсоюзами, что обеспечило баланс интересов всех заинтересованных сторон", - отметил заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра.

Будущие новшества для "свободных"

Если закон будет принят, в Украине появится новая форма особая форма трудового договора - о нефиксированном рабочем времени. По своей юридической природе – это аналог иностранного "zero hours contract", который на сегодня широко применяется в Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Венгрии и других европейских странах. Использование этого документа, по мнению законодателей, усилит мобильность работника и даст ему большую свободу выбора. В то же время, это удобный законодательный механизм для легализации труда фрилансеров.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что количество трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем у одного работодателя не может превышать 10 процентов общего количества трудовых договоров. Разработчики закона уверяют, что установление лимита на количество договоров и минимальную продолжительность рабочего времени работника позволит защитить фрилансеров от возможных злоупотреблений со стороны работодателя. При этом трудовые права фрилансеров не ограничиваются. Ведь работодатель не сможет запрещать или мешать такому работнику заключать аналогичные договора с другими работодателями.

Сам по себе трудовой договор о нефиксированном рабочем времени должен содержать "способ и срок уведомления работника о наличии работы, способ и срок уведомления от работника о готовности приступить к работе, интервалы, в которые от работника могут требовать работать (базовые часы и дни)". Если работодатель потребует выполнять работу за пределами таких базовых дней или часов, работник вправе отказаться от выполнения задачи. Что касается зарплаты, то она, как сказано в законопроекте, будет выплачиваться за фактически отработанное время (документом предусмотрено даже гарантированное минимальное количество оплачиваемых часов в месяц).

Экспертная оценка

Операционный директор сервиса фриланса Freelancehunt Валентин Зюзин считает, что закон, который бы рассматривал вопрос удаленной работы и труда фрилансеров, назрел давно. Как известно, украинскому трудовому законодательству уже 50 лет, и, конечно, оно не отражает современных трендов на рынке труда.

"Законопроект про "нестандартные формы занятости" имеет позитивную цель – социально и юридически защитить фрилансеров. Это действительно необходимо, поскольку законодательно урегулированных отношений между исполнителем и заказчиком практически не существует. Единственный вариант – договор гражданско-правового характера (ГПХ). На платформе Freelancehunt есть возможность оформить всю документацию, когда заказчиком выступает юрлицо, а исполнителем – физлицо. Однако исполнители не всегда охотно встречают такую инициативу, поскольку должны платить подоходный налог и военный сбор, а уменьшать свой гонорар на 20% готовы немногие", - отмечает эксперт.

По его словам, за 15 лет с момента появления в Украине первой фриланс-площадки, культура данного рынка очень выросла. Заказчики и исполнители работают через специализированные сервисы, где виден рейтинг, отзывы, портфолио. Контролируется оплата сделок, в случае разногласий существует арбитраж. В этой связи, предложенный Кабмином законопроект можно считать логичным дополнением к существующим реалиям.

"Но пока законопроект сырой, и, скорее всего, будет отправлен на доработку. Больше всего смущает норма, в которой говорится, что в месяц специалист должен работать на клиента не менее 32 часов. В случае объемных заказов как ведение SMM, маркетинговая стратегия, программное обеспечение, такой лимит обоснован. Но что делать, если заказчику нужен перевод текста или банер, на реализацию которых может потребоваться всего несколько часов? Прописано, что за самый минимальный заказ, работодатель должен оплатить по ставке 8-часового рабочего дня", - отмечает Зюзин.

В свою очередь, старший юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Наталья Наконечная отмечает, что такие нововведения хороши для работодателя, но не очень защищают работника. Ведь, согласно договору о нефиксированном рабочем времени, работодатель гарантирует работнику только определенное минимальное количество часов работы (32 часа в течение календарного месяца), которые будут оплачены ему, даже если фактически никакая задача не была выполнена (работодатель не поставил задач). А что касается остального времени, то стороны должны договариваться об определенных базовых часах и днях, в течение которых работодатель может предложить работу, а работник в данном случае должен ее выполнить (кроме определенных уважительных причин, когда позволяется отказ).

"В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предложенный вид трудовых договоров является аналогом так называемых "zero hours contracts", применяемых в Великобритании и некоторых других европейских странах. Это действительно так, но то, что предлагается законопроектом - достаточно вольная трактовка "zero hours contracts", значительным образом адаптированная под интересы работодателя", - отмечает она.

По сути, договор с нефиксированным рабочим временем дает возможность работодателю урегулировать трудовые отношения с работником наиболее выгодным для себя образом: если работа есть - она ​​оплачивается, если работы нет, то работник остается доступным в режиме "низкого старта" без необходимости ему за это платить.

"Кроме минимума в 32 часа, что, в условиях полной занятости, меньше, чем одна рабочая неделя", - отметила юрист.

Что же касается выгод для работника, то, по словам Наконечной, это возможность использовать такой вид трудовых отношений как временный плацдарм, пока не найдется постоянная работа и/или сочетать их с трудовыми или гражданско-правовым договорам у других работодателей. Кроме того, это возможность получать хотя бы минимальный доход (даже если нет никакой работы) и, потенциально, больший доход в случае увеличения объемов работы. А вот о конкретных социальных гарантиях – отпуске, больничном и т.д. – говорить пока рано. Ведь их особенности для "нефиксированных" работников, в соответствии с законопроектом, будут определяться отдельно.

Как следствие, основными недостатками законопроекта для работников юрист назвала: непредсказуемость (как в плане дохода, так и в плане часов занятости, почти полностью все зависит от работодателя и его потребностей), меньшую защищенность (например, законопроектом разрешается вносить в договоры с нефиксированным рабочим временем дополнительные основания для увольнения).

Управляющий партнер, адвокат Адвокатского объединения "Yurisvest" Евгений Дедов также говорит о некоторых отрицательных сторонах будущего закона: "Такой вид трудовой деятельности будет обременять работодателей. Во-первых, необходимо будет четко составлять план по определенным временным рамкам (не более 6 рабочих дней, до 40 рабочих часов в неделю). Во-вторых, следить за количеством отработанных часов. В-третьих, работодатель должен следить за количеством персонала, трудоустроенного на основе трудового договора с нефиксированным рабочим временем".

Но позитивных моментов, по его словам, гораздо больше. К примеру, установление законодательного лимита на количество таких договоров у одного работодателя и на минимальную продолжительность рабочего времени, способствует защите работника от потенциальных злоупотреблений со стороны работодателя. Также фрилансер сможет сочетать легальную работу у нескольких работодателей и при этом иметь базовые социальные гарантии (обеспечение больничным, отпуском, достаточным уровнем заработной платы и т.п.).

Дедов отмечает, что в глобальном смысле следствием легализации трудовых отношений фрилансеров станет рост официальной занятости населения. "В результате будет происходить экономический рост. А это будет способствовать улучшению социального уровня жизни украинцев", - подчеркнул адвокат.

В более "сбалансированной" версии, которая применяется в западном мире, такая форма занятости могла бы быть выгодной для обеих сторон договора. В этой связи, по мнению юристов, в законопроект Кабмина следует внести ряд изменений.

Во-первых, следует ограничить сферу применения - во многих странах, где применяются zero hours contracts, четко определены или случаи, или бизнес-сектора их применения. К примеру, когда потребности в персонале являются очень переменными (например, сезонные работы в агросекторе, или сфере туризма), либо не являются постоянными (например, как временная замена отсутствующих постоянных работников).

Во-вторых, в доработанной версии законопроекта можно было бы установить условия "переквалификации" договора с нефиксированным рабочим временем в обычный трудовой договор, если работник длительное время де-факто работает с фиксированным рабочим временем. Другими словами, если в течение определенного длительного периода (например, 12 месяцев) у работника есть постоянная загруженность на 40 часов (или меньше, но регулярно), то у него должно быть право требовать переквалификации его трудового договора в обычный (постоянный или на сокращенное рабочее время).

Нана Черная

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