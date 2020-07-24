В Минэкономики рассказали, планируется ли повышение налогов для бизнеса

Министр хочет, чтобы "налогов было меньше и бизнесу было легче".

Налоги для бизнеса в Украине увеличивать не планируют.

Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в эфире телеканала "112 Украина".

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"Налоги увеличивать никакие никто не планирует, и мы не будем увеличивать, это тоже наша позиция как Министерства экономики в первую очередь. Можем двигаться только в направлении пересмотра и оптимизации каких-то вещей, чтобы бизнесу было легче и налогов было меньше", - сказал он.

Министр также заявил, что в плане пересмотра и оптимизации необходимо действовать осторожно.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинский бизнес нуждается в дешевых кредитах.

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