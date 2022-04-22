Страны цивилизованного мира продолжают вводить мощные экономические санкции против страны-агрессора.

Платформа для взрослых OnlyFans окончательно изгоняет российских пользователей. Их счета отключены, выплат нет, не за горами полная блокировка.

Об этом, ссылаясь на заявление компании, сообщает Vice.

Платформа из Великобритании, популяризированная секс-работниками и преимущественно используемая создателями откровенного контента, до недавнего времени оставалась одной из немногих западных техкомпаний, которые не закрылись для российских пользователей.

Хотя OnlyFans ненадолго заблокировал доступ для россиян в феврале, вскоре платформа восстановила аккаунты, заявив, что полная функциональность будет доступна, "пока у нас есть способы оплаты для их поддержки". Но теперь еще более жесткие ограничения на платежи, похоже, заставили создателей опустить руки.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели и до сих пор вводят мощные экономические санкции против страны-агрессора. Помимо прочего, ограничения касаются обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Так, курс рубля на этом фоне рухнул до исторического минимума.

Более того, мировые производители и бренды начали массово уходить с рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают зарабатывать "кровавые деньги". Среди таковых – Adidas, Leroy Merlin и Danone.

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