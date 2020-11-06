Налог на депозиты: отменить нельзя оставить

Банкиры и часть депутатов выступили за отмену налогообложения депозитов, инициативу поддержал Национальный банк. Но пока перспектива возвращение вкладчиков банков к безналоговому прошлому туманна, так как власти в условиях кризиса не спешат отказываться от важного источника бюджетных доходов.

В Украине уже шесть лет действует налогообложение доходов по банковским депозитам, но в последнее время стали звучать голоса банкиров, политиков и экспертов в поддержку отмены этого налога.

Инициативу с весьма убедительными аргументами поддержал и Национальный банк. Однако, в условиях вызванного пандемией коронавируса экономического кризиса отвечающее за наполнение государственного бюджета правительство едва ли может пойти на отказ от важного и при этом гарантированного источника доходов.

Борьба за отмену налогообложения доходов по вкладам граждан приобретает форму позиционной войны, где у каждой из сторон своя правда.

Как все начиналось

Вспомним предысторию: налог на доходы по депозитам был введен в кризисный 2014 год. Тогда проценты, которые клиенты банка получают по своим вкладам, стали облагаться налогом в 15 процентов, а уже в следующем году его размер был увеличен до 20 процентов, и к налогу добавился военный сбор в полтора процента. Таким образом, вкладчики банков стали отдавать в бюджет почти четверть своего процентного дохода.

Еще через год, в 2016, размер подоходного налога все же уменьшили до 18 процентов, и по сегодня клиенты банков, размещая свои сбережения на хранение в банк, должны заплатить 19,5 процента от полученного дохода. Это касается и кешбэка, который предлагают своим клиентам некоторые банки, возвращая определенный процент от трат по картам.

В прошлые годы, когда доходность по депозитам достигала 20 процентов и более, и клиенты часто размещали свои средства с целью заработать пассивный доход, потеря его небольшой части не выглядела столь значительной. Однако после стремительного снижения учетной ставки Национальным банком в этом году значительно снизились проценты как по банковским кредитам, так и по депозитам.

Как заметили в НБУ, теперь нужно очень постараться, чтобы найти ставку по депозитам, превышающую 10 процентов.

Аргументы банкиров

Со снижением доходности по вкладам более чем в два раза, необходимость заплатить почти пятую часть процентного дохода в виде налога стала гораздо более ощутимой для населения.

Украинцы стали искать альтернативы при размещении своих средств. В связи с этим, повысилась привлекательность вложений в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), доходы по которым не облагаются налогом.

Таким образом, стали создаваться неравные условия на финансовом рынке для банков – люди стали активнее вкладывать в ОВГЗ, выбирая для себя более выгодный вариант размещения собственных сбережений.

На национальном финансовом рынке начал образовываться очевидный перекос. Как может развиваться национальная экономика без эффективной банковской системы, и как эта система может расширить кредитование бизнеса в условиях, когда граждане будут изымать свои депозитные вклады?

По словам председателя Совета Независимой ассоциации банков Украины Романа Шпека, важно, чтобы государство не играло против банков.

"Если доходы от депозитов облагаются налогом, а от государственных ценных бумаг - не облагаются, то это неравные условия со стороны государства. И это также нужно решать", - сообщил Шпек на заседании круглого стола.

О необходимости отменить этот вид налогообложения говорят и в Нацбанке. Подобную инициативу высказывали и Совет НБУ, и глава правления Кирилл Шевченко, аргументируя это тем, что следует возвращать привлекательность такого инвестиционного инструмента как депозит для привлечения средств в банковский сектор и, как следствие, его дальнейшего развития.

"Одним из моих предложений в этом году к правительству была отмена налога на доходы по депозитам физлиц. К сожалению, у Минфина это приложение не нашло отклика. Причины абсолютно понятны, но мы все же хотим вернуться к этому вопросу. Потому что когда у нас процентные ставки были на уровне 25 процентов, это налогообложение дохода не было настолько значимым. Сегодня, когда доходность по депозитам, особенно валютным, снизилась, это налогообложение оказывает существенное влияние на перераспределение финансовых ресурсов", - заявил журналистам глава Нацбанка Шевченко.

Инициатива депутатов

Эта инициатива поддерживается и некоторыми парламентариями. Ровно год назад, в ноябре 2019, в парламенте был зарегистрирован законопроект об освобождении от налогообложения депозитных вкладов населения. По мнению его авторов, такое налогообложение противоречит концепции восстановления банковской системы и не способствует возвращению к ней капиталов.

"Целью и задачей данного законопроекта является снятие налогового бремени с физических лиц - вкладчиков банков, создание дополнительных условий для привлечения средств в банковскую систему Украины от населения", - говорится в документе.

Однако на голосование депутатам проект закона за год так и не был вынесен.

Действительно, доверие к банковской системе в Украине достаточно низкое: очень многие украинцы привыкли хранить деньги "под матрасом". И случаи внезапных банкротств финансовых учреждений, как это было недавно с банком «Аркада», не способствуют росту доверия наших соотечественников.

Позитив для кредитования

Отмена налога на депозиты в случае притока средств в некоторой степени может способствовать росту объемов кредитования, что в нынешних кризисных условиях будет очень кстати для населения, бизнеса и экономического оживления. О необходимости увеличения объемов кредитования говорил и президент Украины Владимир Зеленский, намереваясь «дожать» банки, чтобы те выдавали больше кредитов.

«На техническом уровне мы «дожмем» банковскую систему Украины. Несмотря на то, что она у нас очень независимая, мы «дожмем», и банки будут не очень аккуратными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире. Это мировой кризис, но мы будем думать о нашей стране и наших гражданах», - заявил президент.

Кризис как помеха

Налогообложение пассивного дохода по банковским вкладам вводилось в сложный 2014 год для наполнения государственного бюджета. И сейчас, в условиях пандемии и жесткого экономического кризиса едва ли украинские власти откажутся от гарантированного источника поступления денег в бюджет.

Так, в 2019 году, поступления в бюджет от налогообложения процентного дохода граждан составили 5,3 миллиарда гривен при общей сумме доходов госбюджета в 998 миллиардов. Стоит заметить, что с 2015 года сумма доходов по этой статье уменьшилась на 3 миллиарда гривен, очевидно, в связи с постепенным снижением банками ставок по депозитам.

При этом, по данным НБУ, несмотря на значительное снижение ставок по вкладам после уменьшения ключевой ставки, приток депозитов в Украине продолжает сохранять положительную динамику.

С начала года объем гривневых депозитов увеличился на 16,3 процента, валютных – на 21,8 процента при том, что банковские ставки по валютным вкладам сейчас совсем мизерные – 1-2 процента в долларах и до 1 процента годовых в евро. И с этих доходов в бюджет регулярно идут поступления.

Похоже, в оставшиеся два месяца до конца года не стоит ожидать рассмотрения этого вопроса депутатами Верховной Рады: эти доходы давно заложены в бюджет, и так пострадавший от пандемии, а у парламентариев сейчас очень много насущных вопросов, и отмена налога на депозиты в перечень приоритетов пока не входит.

Приступить к рассмотрению законопроекта об отмене налогообложения доходов по банковским вкладам парламент может в следующем году, однако не факт, что будет получен ожидаемый банковской системой ответ.

В этом году в бюджете огромная дыра, коронавирус не отступает, а только набирает обороты, что чревато очередным локдауном и ударом для сильно просевшей экономики. И при этом власти рассчитывают после глубокого падения добиться в следующем году роста ВВП на уровне 4 процента.

Поэтому между стимулом для развития банковской системы путем привлечения сбережений населения и реальным источником наполнения казны выбор правительства вполне очевиден. Но речь идет лишь о том, что решение проблемы откладывается до лучших времен.

Екатерина Жирий

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