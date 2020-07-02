Зеленский прекратил деятельность Нацкомфинуслуг

Признается утратившим силу указ президента от 23 ноября 2011 года.

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

"Во исполнение закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" постановляю: прекратить деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, путем ликвидации", - говорится в указе.

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В связи с этим признается утратившим силу указ президента от 23 ноября 2011 года № 1070 "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг".

Кроме того, президент поручает создать комиссию по ликвидации Нацкомфинуслуг, определив председателем этой комиссии руководителя аппарата Нацкомфинуслуг Татьяну Галабудскую и обязав ее проинформировать в трехмесячный срок о результатах проведенной работы.

Кабинету министров поручено решить в установленном порядке вопрос дальнейшего использования объектов права государственной собственности, которые находились в управлении Нацкомфинуслуг.

Справка УНИАН. В сентябре 2019 Верховная Рада приняла закон о разделении функций Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг между Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком (закон о "сплите"). Принятие этого закона было одним из структурных маяков Международного валютного фонда, с представителями которого Украина собиралась вести переговоры о новой программе сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, в марте Нацкомфинуслуг исключила из государственного реестра финансовых учреждений страховые компании «Глобус» и «Скифия».

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