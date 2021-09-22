Этот фонд должен помочь привлечь новых инвесторов в экономику Украины.

Правительство начало создание Акционерного общества "Национальный фонд инвестиций", что позволит осуществить размещение акций общества на сумму 100 миллионов гривень.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров.

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"Сегодня начнем создание АО "Национальный фонд инвестиций". Будет проведено размещение акций общества на сумму 100 млн грн. Создание такого фонда инвестиций - это очередной шаг к улучшению инвестиционного имиджа нашего государства", - подчеркнул во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно пояснительной записке к документу, фонд поможет привлечь новых инвесторов в экономику Украины.

Нацинвестфонд: что необходимо знать

Кабмин на заседании 31 марта 2021 года утвердил устав "Национального фонда инвестиций Украины".

Целью деятельности Нацинвестфонда является создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины.

Автор: Богдан Слуцкий