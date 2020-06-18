В ВР зарегистрирован проект постановления о докладе главы Нацбанка

Также, предлагается создать ВСК по расследованию деятельности руководства НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2014-2019 годах.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о докладе председателя Национального банка Украины парламенту о деятельности НБУ (№ 3690).

Текст проекта постановления размещен на сайте парламента.

Его автором является народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Проектом постановления предусматривается, что Верховная Рада, которая заслушала и обсудила на внеочередном пленарном заседании 13 мая доклад председателя НБУ о деятельности Нацбанка, возьмет доклад к сведению и установит, что Нацбанк как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014 года "не выполнил в полной мере свою основную конституционную функцию - обеспечение стабильности денежной единицы Украины".

"Национальный банк Украины формировал и реализовывал крайне опасную для страны валютно-курсовую политику, которая искусственно углубила кризисные явления в экономике", - говорится в проекте постановления.

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Также предполагается установить, что денежно-кредитная политика, которая реализовывалась НБУ как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014 года, "негативно повлияла на экономику страны, в частности путем искусственного перетока значительных финансовых ресурсов в пирамиду государственных долговых обязательств, создав опасный дисбаланс в экономике".

Кроме того, планируется отметить, что политика Нацбанка "не способствовала защите экономики от воздействия внешних негативных воздействий в течение 2019 года и во время карантина в 2020 году, а также не позволила предоставить банковской системе Украины достаточную поддержку для предотвращения экономического кризиса, а значит была неэффективной".

Проектом постановления также планируется установить целесообразным создание Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования деятельности руководства Национального банка Украины и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2014-2019 годах.

"Заслушать доклад председателя Национального банка Украины на пленарном заседании в течение четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва", - говорится в проекте постановления.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д). За принятие законопроекта проголосовали 270 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он предусматривает неотвратимость процесса вывода банка с рынка, поскольку соответствующее решение Национального банка нельзя будет отменить или приостановить по решению суда.

В то же время документ четко определяет предпосылки и процедуру получения бывшими владельцами выведенных с рынка банков компенсаций, если они докажут в суде незаконность решения НБУ.

Еще во время рассмотрения этого законопроекта в первом чтении ряд депутатов и экспертов называли законопроект неконституционным и противоречащим многим действующим законам.

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