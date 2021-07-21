Гривня в ближайшее время продолжит колебания в пределах 27-27,5 грн/долл., в частности на этой неделе будет ближе к уровню 27,2 грн/долл.
Об этом говорится в финансовом еженедельнике группы ICU.
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Отмечается, что сезон нового урожая и высокие мировые цены на зерно приводят к активному экспорту и продаже валюты аграриями для расчетов с подрядчиками и работниками. Это способствует сохранению достаточно высокого уровня предложения валюты при относительно более низком спросе со стороны импортеров из-за сезона отпусков и меньшего спроса на товары.
Что заставит украинцев нервничать:
- доллар будет колебаться то в одну, то в другую сторону;
- вырастет спрос на валюту
"Мы не ожидаем, что гривня будет ослабляться, но в условиях отсутствия спроса на ОВГЗ со стороны нерезидентов значительного укрепления гривни ожидать тоже не стоит. Курс продолжит и в дальнейшем колебаться в пределах 27-27,5 грн/долл., в частности на этой неделе ближе к уровню 27,2 грн/долл.",- говорится в сообщении.
Аналитики отмечают, что баланс предложения и спроса на валютном рынке сохраняется, и за прошедшую неделю гривня даже усилилась. На этой неделе особых изменений на рынке не будет происходить, но спрос на валюту может постепенно увеличиться из-за больших долговых выплат.
"Относительная сбалансированность спроса и предложения, а также невысокий темп выхода нерезидентов способствовали не только прекращению ослабления курса, но и небольшому усилению курса гривни на 0,25% за прошлую неделю до 27,23 грн/долл.",- сказано в еженедельнике компании.
Курс на 21 июля
Национальный банк Украины на среду, 21 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,22 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.
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