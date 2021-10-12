Экономисты не верят в то, что наша страна оправится после удара, нанесенного пандемией коронавируса.

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году до 3,5% – по сравнению с 4% в предыдущем прогнозе.

Об этом говорится в документе World Economic Outlook.

"Пересмотр в сторону понижения прогноза на 2021 год отражает снижение рейтинга для стран с развитой экономикой – частично из-за перебоев в поставках, и для развивающихся стран с низкими доходами, – преимущественно из-за ухудшения динамики пандемии", – говорится в сообщении.

При этом МВФ повысил ожидания роста экономики Украины в 2022 году до 3,6% (в предыдущем прогнозе речь шла о росте на 3,4%).

Это значительно меньше среднемировых показателей: эксперты считают, что в 2021 и 2022 годах рост мировой экономики составит 5,9% и 4,9% соответственно.

Кроме того, в МВФ видят предпосылки к значительному росту потребительских цен для украинцев - на 9,5% и 7,1% в 2021 и 2022 годах соответственно.

Читайте такжеМиссия МВФ сегодня начинает свою работу в УкраинеОднако эксперты считают, что в Украине ожидается заметное снижение уровня безработицы - до 8,7% в 2022 году с 9,7% в этом.

Опубликованный документ содержит и макроэкономические оценки, согласно которым в 2026 году экономика Украины будет расти на 4% в год при среднегодовой инфляции 5% и дефиците текущего счета 4% ВВП.

Как уже сообщал УНИАН, премьер Денис Шмыгаль считает, что в этом году Украина получит следующий транш по программе сотрудничества с МВФ.

Авторы: Богдан Слуцкий, Станислав Кожемякин