Премьер-министр рассказал, что в главы МВФ Кристалины Георгиевой есть родственники в Украине, и поэтому она так глубоко понимает ситуацию в Украине.

Международный валютный фонд создал специальный административный счет, через который бюджет ежемесячно будет получать 5 млрд долларов для того, чтобы выполнить все социальные и гуманитарные обязательства перед гражданами Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире информационного телемарафона.

"Мы постоянно сотрудничаем, практически у нас еженедельно происходят на рабочем уровне контакты с МВФ. Мы договорились, и Международный валютный фонд создал специальный административный счет, через который все наши партнеры будут оказывать поддержку. Мы озвучиваем цифру, которая подтверждена и МВФ, и Мировым банком, - 5 млрд долларов ежемесячно. Это те средства, которые требует бюджет Украины для того, чтобы выполнить все социальные и гуманитарные обязательства перед жителями нашего государства, которые страдают от войны", - сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что в директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой есть родственники в Украине, и поэтому она так глубоко понимает ситуацию в Украине.

"Непосредственно сама директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева также глубоко понимает ситуацию в Украине, она имеет семью здесь, в Украине, фактически с которой у нее есть коммуникация и через которую она имеет всю информацию, что на самом деле происходит: какие ужасы, зверства, и что здесь "вытворяют" российские захватчики, оккупанты и агрессоры на территории Украины. Поэтому она еще и очень эмоционально вовлечена в поддержку и помощь Украине", - рассказал Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина ищет в целом не менее 5 миллиардов долларов США на месяц в виде международной помощи для покрытия расходов страны.