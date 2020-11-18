От получения транша зависит и предоставление Европейским Союзом макрофинансовой помощи в сумме 600 млн евро.

Украина получит очередной транш Международного валютного фонда до конца текущего или в начале следующего года.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан.

"Действительно, два транша уже не получим. Это точно. Сейчас речь идет о получении транша в конце этого года или в начале следующего. Также к этому привязана макрофинансовая помощь ЕС, которая составляет 600 млн евро", - сказал он.

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Сотрудничество Украины с МВФ: что известно

18 ноября президент Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, в котором сообщил, что Украина выполнила все «структурные маяки», предусмотренные для пересмотра программы Международного валютного фонда.

В Офисе президента Украины рассчитывают, что визит миссии Международного валютного фонда в Украину пройдет осенью, причем состоится он в онлайн-режиме.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества Украины и Фонда в размере 2,1 млрд долларов. Министерство финансов планирует получить второй транш по этой программе до конца текущего года.

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

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Автор: Дмитрий Хилюк