Китаю понадобится чуть больше времени, чем считалось ранее, чтобы обогнать США как мировую экономику №1, а Украина поднимется на две ступени выше.

Объем мировой экономики в 2022 году впервые превысит 100 триллионов долларов.

Об этом говорится в отчете британского Центра исследований проблем экономики и бизнеса (CEBR), пишет Reuters.

CEBR прогнозирует, что Китай станет ведущей экономикой мира в долларовом эквиваленте в 2030 году, что на два года позже, чем ожидалось в прошлогоднем рейтинге мировых экономик.

Кроме этого, Индия в следующем году может опередить Францию, а затем и Великобританию в 2023 году, и вернутся на место шестой крупнейшей экономики мира.

"Важный вопрос для 2020-х – это то, как мировые экономики справляются с инфляцией, которая сейчас достигла 6,8% в США", - сказал замглавы CEBR Дуглас МакУильямс.

По его словам, если взять под контроль ситуацию не удастся, то миру придется подготовиться к рецессии в 2023 или 2024 годах.

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Согласно отчету, Германия движется к тому, чтобы обогнать Японию по уровню экономики в 2033 году. Россия может войти в десятку лучших экономик к 2036 году, а Индонезия надеется на девятое место в 2034 году.

Прогноз CEBR для Украины

Что касается Украины, в CEBR отмечают, что наше государство принадлежит к странам с уровнем доходов ниже среднего, где ВВП на душу населения, скорректированный по паритету покупательной способности, по состоянию на 2021 год составляет 14146 долларов США.

После сокращения ВВП на 4% в 2020 году экономика Украины, как ожидается, вырастет лишь на 3,5% в 2021 году, что на 0,7% ниже уровня 2019 года, который удастся догнать только в 2022 году.

Прогнозируется, что в период с 2022 по 2026 год ежегодные темпы роста ВВП ускорятся в среднем до 3,6%. Однако в дальнейшем ожидается, что рост экономики снизится в среднем до 2,9% в год.

Прогнозируется, что между 2021 и 2036 годами Украина поднимется с 55-го на 53-е место в рейтинге экономик мира.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году CEBR прогнозировал, что Китай станет мировым лидером по объему ВВП в долларовом выражении, опередив США, к 2032 году. Ожидалось, первая десятка лидеров по объему ВВП к 2032 году будет выглядеть следующим образом: Китай, США, Индия, Япония, Германия, Бразилия, Великобритания, Южная Корея, Франция, Индонезия.

А в отчете год назад CEBR прогнозировал, что Китай уже в 2028 году, на пять лет раньше, перегонит США и станет ведущей экономикой мира.

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