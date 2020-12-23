По словам Марченко, украинская экономика после значительного падения в первых двух кварталах продемонстрировала восстановление в третьем квартале, и эта тенденция продолжается.

Министр финансов Украины Сергей Марченко ожидает дальнейшего роста экономики Украины.

Читайте такжеПлохой урожай: в Нацбанке объяснили падение ВВП УкраиныКак сообщила пресс-служба Министерства финансов, об этом он заявил в интервью одному из изданий.

Глава Минфина сообщил, что украинская экономика после значительного падения в первых двух кварталах продемонстрировала восстановление в третьем квартале, и эта тенденция продолжается в четвертом квартале, а в следующем году прогнозируется рост экономики на 4,6%.

"Экономика будет расти даже при условии сохранения показателей третьего и четвертого квартала текущего года, в частности объемов экспорта и импорта, производства и потребления. Однако мы ожидаем более положительные сдвиги", - приводятся в сообщении слова Марченко.

Он отметил, что есть основания для оптимистичных ожиданий по результатам второго полугодия.

"Речь идет о показателях розничного товарооборота, потребления электроэнергии, а также - динамике восстановления. Еще нет роста промышленного производства, но динамика значительно улучшилась по сравнению с первым кварталом и двухмесячным COVID-карантином", - сказал министр.

По его словам, доходная часть бюджета-2021 подкреплена детальными расчетами.

"Это реальные средства, которые государство планирует получить в следующем году. Осуществить это можно, в частности, за счет борьбы с "теневым" сектором", - отметил Марченко.

Что этому предшествовало

Падение валового внутреннего продукта Украины, по данным Госстата, в третьем квартале текущего года составило 3,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

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Автор: Екатерина Жирий