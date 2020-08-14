Глава Минфина рассказал о пользе повышения минималки для бюджета

Сергей Марченко убежден, что бизнес, который легально платит официальную зарплату намного выше минимальной, никаких изменений "не почувствует".

Рост минимальной заработной платы увеличит поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на 1,2 миллиарда гривень и единого социального взноса (ЕСВ) на 1,7 миллиарда гривень.

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Об этом в интервью одному из украинских изданий заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщила пресс-служба Минфина.

Повышение минимальной зарплаты

"В этом году повышение минимальной заработной платы произойдет в рамках 300 гривень - с 4723 гривень до 5000 гривень. Это дает возможность улучшить жизнь граждан, получающих минимальную зарплату, увеличит поступления в бюджет налога на доходы физических лиц и единого социального взноса в пенсионный фонд", - цитирует пресс-служба министра.

Польза от повышения минималки для бизнеса

Согласно сообщению, Марченко убежден, что бизнес, который легально платит официальную зарплату намного выше минимальной, никаких изменений не почувствует.

"А компании, которые платят налоги только с 4723 гривень минимальной зарплаты, а остальное выдают в конвертах, скорее всего, и выражают недовольство. Должен быть нормальный диалог общества, бизнеса и государства", - ссылается на слова Сергея Марченко пресс-служба.

Что известно о повышении минималки

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал повысить минимальную зарплату в Украине до 6,5 тысячи гривень в 2021 году.

Он намерен повышать минимальную зарплату в Украине в три этапа на протяжении полутора года.

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