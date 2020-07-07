В Украине потратят 900 миллионов гривень на модернизацию предприятий

Законопроектом предусматривается ввести механизм использования средств по налогу на выбросы СО2.

Министерство энергетики совместно с Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению и украинско-датским энергетическим центром разработали законопроект, который предусматривает изменения в Бюджетный кодекс Украины для обеспечения гарантированного источника финансирования энергомодернизации предприятий.

В сообщении Госэнергоэффективности сказано, что промышленность - один из самых энергоемких секторов экономики Украины и занимает около 30% от всего энергопотребления в стране.

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«Учитывая это, необходимо стимулировать повышение энергоэффективности в этом секторе. Этот вопрос становится еще более актуальным с точки зрения значительных выбросов СО2 в промышленности и планов введения в ЕС фискального механизма регулирования импорта углеродоемких товаров в рамках реализации Европейского зеленого соглашения. Поэтому законопроектом предусматривается ввести механизм использования средств по налогу на выбросы СО2 в качестве источника софинансирования энергоэффективных мероприятий на предприятиях», - сказано в сообщении.

Отмечается, что для реализации данной инициативы предлагается создать Государственный фонд энергоэффективной модернизации предприятий, который сможет аккумулировать поступления по налогу на выбросы СО2 (около 900 млн грн), которые пока не имеют целевого назначения и ежегодно идут в общий фонд госбюджета, а также предоставлять предприятиям компенсацию части кредитов на закупку энергоэффективного оборудования.

По информации пресс-службы, именно такой механизм целевого использования средств во многих странах мира (Финляндия, Дания, Великобритания, Швеция) стал стимулом для промышленных предприятий как к рациональному использованию энергии, так и в оптимизации технологических процессов на производстве.

«В 2018 налог на выбросы 1 тонны CO2 вырос с 41 коп. до 10 грн. Как результат, поступления по этому налогу возросли с 50 млн грн в 2018 до почти 1 млрд грн в 2019 года. Эти средства могут стать источником финансирования энергомодернизации предприятий. Ожидаемый эффект - сокращение энергопотребления и, как следствие, выбросов СО2, создание новых рабочих мест и повышение конкурентоспособности экономики», - цитирует пресс-служба и.о. председателя Госэнергоэффективности Константина Гуру.

Как сообщал УНИАН, в мае бизнес обратился к депутатам с просьбой принять понятный и эффективный механизм уплаты экологического налога, поскольку, несмотря на повышение ставки экологического налога почти в 25 раз, средства используются на виды деятельности, которые не соответствуют компенсационной функции эконалога.

В январе 2020 года Европейский Союз заявил о готовности ввести экологический налог на «грязную» электроэнергию, которая импортируется из соседних стран, в том числе и Украины.

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