Если ситуация с уровнем заболеваемости не ухудшится и в дальнейшем не будут внедряться жесткие ограничения, уже начиная со II квартала и до конца 2021 года экономика выйдет на положительную динамику.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует падение ВВП в Украине на 3% по итогам первого квартала 2021 года.

Об этом сказано в обзоре экономической активности.

Читайте такжеВ Минэкономики рассказали, что будет с ВВП Украины в 2021 году

«Если до принятия решения по карантину «выходного дня» в ноябре 2020 года и введения очередного локдауна в январе 2021 Минэкономики прогнозировало незначительный рост ВВП в I квартале 2021, то сейчас, учитывая уменьшение запаса прочности большинства видов экономической деятельности (ВЭД), особенно сферы услуг, и истощение экономики постоянными колебаниями и изменениями условий функционирования в течение 2020 года, очевидным является получение по итогам I квартала 2021 падения ВВП, которое может достичь 3%», - сказано в документе.

При этом отмечается, что приспособленность и гибкость отдельных ВЭД, усиленная полученным в пик пандемии в марте-апреле 2020 года опытом работы в условиях жестких карантинных ограничений, а также начало запуска вакцинации в мире и продолжение реализации мер правительства, введенных с целью поддержки бизнеса и населения, может минимизировать это падение.

Согласно сообщению, если ситуация с уровнем заболеваемости не ухудшится и в дальнейшем не будут внедряться жесткие ограничения, уже начиная со II квартала и до конца 2021 года экономика выйдет на положительную динамику.

Также сообщается, что по итогам 11 месяцев 2020 года Минэкономики ориентировочно оценивает уменьшение объемов ВВП на уровне 4,7%, что в целом соответствует прогнозируемой тенденции.

Прогноз

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 4,6% в 2021 году.

Предыдущие показатели ВВП

18 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что падение отечественной экономики по итогам 2020 года составит не более 5% валового внутреннего продукта.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам десяти месяцев 2020 года замедлилось до 5,2% после падения на 5,5% по итогам января-сентября.

По состоянию на 29 декабря 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сохранило базовый макроэкономический прогноз, который предполагал падение валового внутреннего продукта Украины на 4,8% по итогам 2020 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий