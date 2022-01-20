Суммарное состояние десяти богатейших людей мира с марта 2020 года выросло в два раза.

Группа миллионеров, которые называют себя "Патриотичные миллионеры", выступили с предложением увеличить размеров налогов с богатых людей для скорейшего восстановления мировой экономики.

Об этом говорится в открытом письме миллионеров к Всемирному экономическому форуму в Давосе.

"Патриотичные миллионеры" считают, что доля капитала сверхбогатых людей в расходах на восстановление мировой экономики после пандемии должна быть гораздо больше, чем сейчас. В последние два года мир прошел через огромные страдания, но большинство из нас за время пандемии стало богаче. При этом лишь немногие из нас могут честно сказать, что платят справедливые налоги", — отметили они.

Суммарное состояние десяти богатейших людей мира с марта 2020 года выросло в два раза.

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Британское отделение "Патриотичных миллионеров" подсчитало, что если обложить налогом на богатство в два процента ежегодно тех, кто имеет более пяти миллионов долларов, в три процента — тех, кто имеет более 50 миллионов долларов, и в пять процентов — миллиардеров, то можно собирать дополнительно 2,5 триллиона долларов. На эти деньги можно вытащить из бедности 2,3 миллиарда человек, а также произвести вакцины от коронавируса для всего мира.

В числе тех, кто подписал данное письмо наследница корпорации Disney Абигейл Дисней и один из первых инвесторов Amazon Ник Ханауэр.

Человек, ставший самым богатым в мире во время пандемии: