Группа миллионеров, которые называют себя "Патриотичные миллионеры", выступили с предложением увеличить размеров налогов с богатых людей для скорейшего восстановления мировой экономики.
Об этом говорится в открытом письме миллионеров к Всемирному экономическому форуму в Давосе.
"Патриотичные миллионеры" считают, что доля капитала сверхбогатых людей в расходах на восстановление мировой экономики после пандемии должна быть гораздо больше, чем сейчас. В последние два года мир прошел через огромные страдания, но большинство из нас за время пандемии стало богаче. При этом лишь немногие из нас могут честно сказать, что платят справедливые налоги", — отметили они.
Суммарное состояние десяти богатейших людей мира с марта 2020 года выросло в два раза.
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Британское отделение "Патриотичных миллионеров" подсчитало, что если обложить налогом на богатство в два процента ежегодно тех, кто имеет более пяти миллионов долларов, в три процента — тех, кто имеет более 50 миллионов долларов, и в пять процентов — миллиардеров, то можно собирать дополнительно 2,5 триллиона долларов. На эти деньги можно вытащить из бедности 2,3 миллиарда человек, а также произвести вакцины от коронавируса для всего мира.
В числе тех, кто подписал данное письмо наследница корпорации Disney Абигейл Дисней и один из первых инвесторов Amazon Ник Ханауэр.
Человек, ставший самым богатым в мире во время пандемии:
- 27 октября 2021 года глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в истории.
- За период с 22 октября 2021 года буквально за несколько дней состояние Маска выросло на $41,7 млрд и достигло отметки в $271,3 млрд.
- Рост акций компании произошел после сделки между Tesla и Hertz.
- Ранее самым богатым человеком в истории признавался бывший гендиректор Amazon Джефф Безос.
- В сентябре 2021 года основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вновь стал самым богатым человеком мира по рейтингу журнала Forbes. Произошло это на фоне роста акций Tesla.
- Акции компании по производству электромобилей Tesla больше всего выросли с февраля этого года. Поэтому 27 сентября Илон Маск стал богаче на 3,8 миллиарда долларов и на момент закрытия рынков имел состояние на уровне 203,4 миллиарда долларов.
- Он превзошел Безоса, состояние которого в этот день сократилось на 1 млрд долларов - до $197,7 млрд - из-за снижения акций Amazon на 0,6%.
- 4 октября 2021 года Tesla вышла на рекордные продажи электрокаров.
- 25 октября 2021 года, акции компании Tesla Inc. достигли рекордного максимума.