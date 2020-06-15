В Украине дорожает валюта: сколько стоит доллар

Курс гривни к доллару ослаб на 11 копеек, однако к евро укрепился до 30,20 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 16 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,84 грн/долл., то есть гривня второй день подряд ослабла к доллару - на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 30,20 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,76/26,79 грн/долл., к евро – 30,10/30,13 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 15 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,73 грн/долл., то есть гривня после однодневного укрепления ослабла к доллару на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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