Валюта в обменниках: доллар стоит на месте, а евро дорожает

Стоимость доллара осталась без изменений, а евро подорожал на 2 копейки.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 22 мая, осталась на уровне предыдущего дня - 26,90 гривни за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро выросла на 2 копейки и составила 29,50 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,65 гривни за доллар, евро – 29,00 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 22 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,77 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд существенно снизилась к доллару - на 18 копеек.