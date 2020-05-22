Валюта в обменниках: доллар стоит на месте, а евро дорожает
10:24, 22 мая 2020Финансы
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Стоимость доллара осталась без изменений, а евро подорожал на 2 копейки.
Иллюстрация REUTERS
Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 22 мая, осталась на уровне предыдущего дня - 26,90 гривни за доллар.
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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро выросла на 2 копейки и составила 29,50 гривни.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,65 гривни за доллар, евро – 29,00 гривни за евро.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 22 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,77 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд существенно снизилась к доллару - на 18 копеек.
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