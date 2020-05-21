В Украине продолжает дорожать валюта: сколько стоит доллар

Официальная гривня снизилась на 18 копеек к доллару, а к евро - сразу на 32 копейки.

Национальный банк Украины на пятницу, 22 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,77 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд существенно снизилась к доллару - на 18 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 29,46 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 32 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,70/26,73 гривни/доллар, к евро – 29,35/29,39 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 21 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,59 гривни/доллар, то есть гривня впервые за неделю просела к доллару - на 7 копеек.