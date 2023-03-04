Курс доллара в Украине остался на уровне предыдущего показателя.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева остался на уровне предыдущего дня-39,25 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также остался на уровне предыдущего дня - 41,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,50 грн за долл., евро - 40,50 грн за евро.

Видео дня

Что будет с курсом валют в ближайшие дни - прогноз эксперта

По словам банкира Германа Марченко, курсовой коридор в Украине изменился. В частности, по словам эксперта, теперь он составляет 38-39,5 грн за доллар и 40-41 грн за евро. Этому способствовало несколько благоприятных для украинской гривны факторов.

По данным эксперта, в последнее время уменьшилась разница между курсом покупки и продажи Как доллара, так и евро, а также наблюдается умеренный уровень инфляции.

Таким образом, по прогнозу банкира, с 6 по 12 марта на валютном рынке будет сохраняться относительная стабильность с незначительными колебаниями наличного курса.

Вас также могут заинтересовать новости: