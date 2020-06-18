Гривня выросла к доллару: курсы валют

Курс гривни к евро вырос до 30,06 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 19 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,76 грн/долл., то есть гривня после вчерашнего ослабления укрепилась к доллару на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 30,06 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,73/26,75 грн/долл., к евро - 30,00/30,02 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 18 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,78 грн/долл., то есть гривня после однодневного укрепления ослабла к доллару на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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