8 февраля Нацбанк приобрел на межбанке 70 миллионов долларов в резервы.

Главная причина укрепления гривни состоит в росте предложения валюты от аграриев и других экспортеров на рынке при слабом спросе со стороны импортеров.

Читайте такжеБиткоин бьет рекорды: популярная криптовалюта стоит дороже $48 тысячОб этом сообщил аналитик RoboForex Андрей Гойлов в комментарии УНИАН.

"Продавцы, опасаясь дальнейшего укрепления гривни, увеличивают объемы своих продаж валютной выручки. На каком уровне прекратится девальвация доллара США, определяет сейчас НБУ, выступающий на рынке в качестве самого крупного покупателя валюты", - сказал аналитик.

Он отметил, что в понедельник, 8 февраля, гривня к доллару США продолжила укрепляться. Нацбанк выходил на межбанк с покупками долларов, всего им было приобретено 70 миллионов долларов "излишка" предложения.

Также Гойлов сообщил, что сегодня Минфин проведет аукцион по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) со сроком погашения в 6, 12, 18, 24 и 36 месяцев в гривнях, а также 12 месяцев - в долларах.

"В конце прошлой недели вне графика Кабмин решил дополнительно разместить ОВГЗ с погашением через 72 месяца в гривнях и 24 месяца в американских долларах. Очевидно, в правительстве ожидают появления на аукционе нерезидентов. Как правило, их интересуют бумаги подобных выпусков, особенно в валютном номинале. Поэтому я ожидаю роста предложения иностранных валют на межбанке, что будет способствовать укреплению гривни", - сказал Гойлов.

Аналитик добавил, что на текущей неделе по курсу доллара против гривни ожидает ослабления до уровня 27,55 гривни/доллар, а евро, вероятно, укрепится до отметки 33,45 гривни/евро.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины на вторник, 9 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,67 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий