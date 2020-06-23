Доллар дешевеет четвертый день подряд: официальный курс

Курс гривни к евро снизился до 30,12 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 24 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,61 грн/долл., то есть гривня четвертый день подряд укрепилась к доллару, на этот раз на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,12 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 22 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,58/26,60 грн/долл., к евро – 30,12/30,14 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 23 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,67 грн/долл., то есть гривня третий день подряд укрепилась к доллару, на этот раз на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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