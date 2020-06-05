Курс валют, цены, рынок труда: экономический обзор недели от Нацбанка

В Украине возросло количество вакансий на рынке труда. Цены на продукты питания по итогам недели практически не изменились.

Количество вакансий на рынке труда возросло, что связано с ослаблением карантина и возобновлением работы бизнеса.

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Об этом сообщается на странице Национального банка Украины в Facebook со ссылкой на экономический обзор недели.

Согласно сообщению, бизнес стал активнее искать работников, что связано с послаблением карантина, в частности, с возобновлением работы транспорта и ресторанов.

Также в обзоре отмечается, что цены на продукты питания практически не изменились. Так, несколько подорожали мясо птицы, молоко и кондитерские изделия, при этом снизились цены на овощи и фрукты, а также на лекарства.

Колебания на валютном рынке, по данным НБУ, были минимальными, а предложение валюты превышало спрос, поэтому Нацбанк выкупал избыток валюты в резервы.

«Кстати, именно на этой неделе мы перекрыли результат «черного» марта и вошли в плюс по валютным интервенциям. Объем покупки валюты Нацбанком в этом году уже превышает объем продажи», - говорится в сообщении регулятора.

Как сообщал УНИАН, ранее Нацбанк отметил восстановление спроса на рабочую силу и оживление украинского бизнеса после ослабления карантина.

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