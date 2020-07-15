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Валютные качели: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю

10:21, 15 июля 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на старшего финаналитика группы ICU Тарас Котович.

"Главный фактор, влияющий на рынок, - назначение нового главы НБУ, поэтому весомым будет как обнародование кандидатуры, так и голосование в Верховной раде", - отметил он.

По его словам, отставка главы НБУ Якова Смолия в начале июля спровоцировала лишь кратковременную волну спроса на валюту, и в целом курс стабилизировался около 27 гривень/доллар.

"Но на этой неделе колебания могут вернуться в связи с процессом назначения нового главы НБУ", - добавил он.

Аналитик напомнил, что курс на прошлой неделе колебался около уровня 27 гривень/доллар, к тому же большую часть недели был ниже него.

Как сообщал УНИАН, Рада может назначить нового главу Национального банка Украины до конца этой недели.

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