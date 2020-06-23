Эксперт прогнозирует колебания курса гривни на этой неделе

При этом аналитики не ожидают выхода курса за пределы 26,5-27 гривни за доллар.

На этой неделе колебания курса гривны могут вырасти из-за выплаты возмещения НДС с одной стороны и потребности в гривневых средствах для уплаты налогов с другой. Последнее особенно актуально после резкого сокращения ликвидности в банковской системе.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на старшего аналитика группы ICU Тараса Котовича.

"Всю прошлую неделю курс гривны оставался в рамках ожидаемого коридора с небольшими колебаниями. Аналогично будет складываться ситуация на рынке и на этой неделе, но колебания могут увеличиться", - отметил Котович.

По мнению аналитика, несмотря на возможное колебание курса, это вряд ли приведет к его выходу за пределы коридора 26,5-27 гривень/доллар, по крайней мере в сторону укрепления.

Как сообщает УНИАН, курс доллара в Украине, благодаря финансовой помощи от МВФ и Евросоюза, к концу лета будет держаться на стабильном уровне.

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