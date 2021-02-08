Курс на укрепление: чего украинцам ждать от гривни

Гривня начала февраль с уверенного укрепления, заставив доллар опуститься ниже отметки в 28 грн/долл. По мнению экспертов, в ближайшие месяцы объективные рыночные факторы будут надежной поддержкой для украинской валюты.

Курс гривни в начале последнего месяца зимы ускорил укрепление по отношению к доллару. С середины января национальная валюта постепенно прибавляла по несколько копеек, и вот в первые дни февраля доллар просел ниже отметки в 28 грн за единицу американской валюты. Начало второй недели февраля ознаменовалось официальным курсом в 27,77 гривень за доллар.

Тенденция к укреплению гривни продолжалась, несмотря на почти трехнедельный январский локдаун.

Как отметил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко, многие предприятия продолжали работать, ведь ограничения касались в основном сферы услуг, а конъюнктура на внешних рынках способствует притоку валюты в страну.

Нынешнему укреплению курса национальной валюты помогают, в первую очередь, сезонные факторы.

Как сказал УНИАН министр финансов Украины Сергей Марченко, сейчас происходит типичное сезонное укрепление гривни.

«У нас перед посевной кампанией, как правило, происходит обмен валюты для закупки топлива, удобрений, семян. Мы большая аграрная страна, поэтому это типичный сезонный фактор. Это временное явление, потому что буквально две недели назад был другой тренд», - сказал Марченко.

Министр также порекомендовал украинцам не обращать внимания на курс и его периодические колебания.

«Я рекомендую всем не обращать внимание на курс валют, так как нет никаких оснований, почему курс валют не может быть стабильным? Он будет стабильным - был в прошлом году, несмотря на кризис. Была несколько спекулятивная атака в марте перед введением карантина, но это было временное явление. Резервов Национального банка более чем достаточно, для того, чтобы удержать курс гривны, и каких-либо оснований макроэкономических для ухудшения курсовой динамики мы не видим», - подчеркнул глава Минфина.

Объективные причины укрепления

Помимо сезонной тенденции, многие эксперты отмечают и глобальные факторы, за счет которых на украинском валютном рынке складывается благоприятная ситуация.

По словам Олега Устенко, на курс национальной валюты влияет ряд различных факторов.

«Во-первых, это состояние внешних рынков, которое сейчас активно улучшается, в частности, растут цены на те группы товаров, которые экспортирует Украина: металлы и сельскохозяйственную продукцию. Это означает, что украинские экспортеры начнут завозить в страну больше валютной выручки. А дополнительное предложение валюты на рынке будет создавать давление на иностранные валюты и будет способствовать укреплению гривни», - сказал советник президента.

Во-вторых, по словам Устенко, приток валюты в Украину увеличивается благодаря кредитному ресурсу, что можно проследить по росту международных резервов Украины, которые сейчас крупнейшие за последние десять лет.

Он напомнил о привлечении Министерством финансов значительных средств на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа Украины. Это означает, что часть покупателей для приобретения облигаций заводили в страну валюту и конвертировали ее в гривню. Таким образом, по словам Устенко, создаются основания для укрепления национальной валюты.

Оптимистичные прогнозы

По прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в 2021 году курс национальной валюты может составить 28,6 грн/долл.

Большинство экономических экспертов еще в конце прошлого года прогнозировали в 2021 году курс гривни с колебаниями в пределах 27-29,5 грн/долл. Этому способствует, в числе прочих, высокая активность экспортеров ввиду благоприятных условий на внешних рынках, за счет чего в страну поступает валюта.

Президент инвестгруппы «Универ» Тарас Козак отметил, что позади остались два традиционно сложных месяца для гривни - декабрь и январь. По его словам, перед новогодними праздниками государство активно расплачивается со своими подрядчиками, и в экономику вбрасываются значительные объемы гривни, часть этих средств попадает на валютный рынок и оказывает давление на курс украинской валюты.

«С февраля обычно начинается сезонное укрепление нашей национальной валюты. Сотни крупных агропредприятий, которые держат экспортную выручку в иностранной валюте, заводят в Украину доллары и продают их, чтобы готовиться к весенне-полевым работам. Аграриям нужно проводить ремонт и профилактику сельхозтехники, закупать топливо и посадочный материал, приобретать удобрения и средства защиты растений. Это в дополнение к притоку постоянной валютной выручки экспортеров железной руды и металлов, цены на которые сильно выросли в последние месяцы», - написал Козак в своем блоге.

Он отметил, что также не уменьшается поток средств от наших работников, которые, несмотря на карантины, успешно работают заграницей и перечисляют часть заработков своим семьям в Украине.

Кроме того, эксперт сообщил, что на казначейских счетах Минфина достаточно валюты, чтобы покрывать внешние платежи по долгам без дополнительных заимствований и без помощи МВФ. Более того, иностранные портфельные инвесторы быстро увеличивают объемы ОВГЗ - за полтора месяца они докупили гособлигаций на 20 миллиардов гривень.

Козак не видит причин для ослабления гривни в ближайшие месяцы.

«Причин для ослабления гривни на полугодовом экономическом горизонте не видно. По моему мнению, в ближайшие месяцы на валютном рынке будет тенденция к усилению гривни. Можно ожидать курс нацвалюты в диапазоне 27-28 грн/долл. по базовому сценарию. Вряд ли мы увидим отметку 26 грн/долл. на табло обменников, хотя где-то там нынешний реальный курс по моим оценкам. Национальный банк не позволит гривне существенно усилиться, чтобы не подвергаться критике экспортеров», - считает эксперт.

Погашение долгов – не помеха курсу

Укрепление гривни на прошлой неделе происходило на фоне первого в 2021 году крупного платежа Минфина в пользу Международного валютного фонда. Как рассказал УНИАН аналитик Robo Forex Андрей Гойлов, МВФ получил от Украины порядка 652 миллионов долларов, и при этом доллар к гривне заметно ослаб - НБУ пришлось выходить на межбанк с покупкой излишков валюты. Более крупные выплаты предстоят в сентябре: тогда сумма погашения превысит 2 миллиарда долларов

Аналитик отмечает, что при этом есть дополнительные факторы для укрепления курса украинской валюты.

«На этой неделе Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены госбонды со сроком погашения в 6, 12, 18, 24 и 36 месяцев в гривнях, а также 12 месяцев - в долларах США. Облигации в иностранной валюте пользуются популярностью у нерезидентов. Последние активно наращивают свои инвестиции в данных бумагах: с начала года их совокупный портфель вырос на 11,7 миллиардов гривень. Такой объем предложения долларов на межбанке может дополнительно укрепить гривну», - сказал Гойлов.

Благоприятная ситуация на мировых рынках

Благоприятное воздействие на курс гривни оказывают тенденции, складывающиеся на мировых рынках. Как отметил специалист инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса, в мире сейчас очень много денег, которые«просто некуда девать».

«В такие моменты иностранные инвесторы готовы верить в Украину и верить в гривню, и готовы активно покупать номинированные в гривне государственные облигации. В итоге, мы видим активную покупку ОВГЗ нерезидентами. Они заходят, продают свои кровные доллары, покупают гривню и уже на нее покупают облигации», - написал Фурса в своем блоге.

Также аналитик подчеркнул, что сейчас наблюдается благоприятная для Украины конъюнктура на мировом рынке сырья.

«С одной стороны, восстановление мировой экономики и торговая война между Австралией и Китаем, от которой выигрывают украинские сталевары и рудокопы. Это помогает как лучше играть определенным футбольным командам, так и приводит к росту экспортной выручки, а, значит, поддерживает гривню. С другой стороны, проблемы с урожаем 2020 года, когда погода была не очень, в том числе и в Украине, привела к росту цен на пшеницу и кукурузы. И эти доллары тоже заходят в Украину», - написал Фурса.

В результате, по его словам, и складывается тренд на укрепление национальной валюты, который будет продолжен при отсутствии сопротивления Нацбанка.

«Как долго это может продолжаться? Ближайшие месяцы так точно. Если, конечно, погода на мировых рынках не изменится. Уже ближе ко второму полугодию станут актуальными другие вопросы. В частности, сотрудничество Украины с МВФ. Которое сейчас вроде есть, но денег нет. Пока это инвесторов устраивает. Тем более, они более чем благодушно настроены под давление лишних денег. Но чем ближе будет сентябрь и выплаты по внешнему долгу, тем больше вопросов они начнут задавать», - отметил аналитик.

Эксперты единодушны во мнении о стойкости украинской валюты в ближайшее время, и, судя по всему, украинцам пока не придется нервничать и бежать в обменники. На курсовом фронте пока полная стабильность.

Екатерина Жирий

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