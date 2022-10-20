Экономист назвал доллар "наиболее стабильной валютой".

Наиболее стабильная и предполагаемая валюта сегодня – это доллар. Пока он крепнет, евро слабеет.

Об этом рассказал эксперт по экономическим вопросам Олег Пендзин, передает 24 канал.

По его словам, соотношение валют – это то же, что и рынок мяса, зерна или нефти. То есть, есть спрос, есть и предложение. Валюта в данном предложении выступает как товар. А потому, чем больше спрос, тем дороже его можно купить.

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"Что делается сейчас с экономикой Еврозоны, имитирующей евро и в которой происходит война, еще и энергетический кризис? Она стагнирует, то есть резко растет себестоимость европейской продукции, потому что очень дорогие энергоносители. Есть большая опасность из-за тяжелой зимы. В таких ситуациях инвесторы извлекают свои средства из евро и переводят в другие валюты", – заявил эксперт.

"Доллар сейчас наиболее стабильная и предполагаемая валюта. Следовательно, на доллар растет спрос, на евро – уменьшается", – Пендзин.

Курс доллара в Украине: сколько стоит доллар

Напомним, в банковских обменниках Киева 19 октября курс гривни к доллару укрепился на 3 копейки – до 40,90 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 10 копеек и составляет 39,60 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня – 40,50 грн/долл. Курс евро к гривне также остался на уровне предыдущего дня – 39,00 грн/евро.