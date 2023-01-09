Банки по наличному доллару выставят свои котировки в пределах коридора от 39,80 гривень до 41,25 гривень, отметил эксперт.

Финансовый аналитик Алексей Козырев спрогнозировал, каким будет курс доллара и евро в период с 9 до 13 января.

По прогнозу эксперта, на межбанке доллар будет находиться в уже привычном коридоре Нацбанка от 36,5686 до 36,9343 гривень; безналичный евро будет котироваться в пределах от 38,03 до 39,45 гривень, передает "Минфин".

Что касается наличного рынка валюты, то Козырев отметил, что спред по доллару и евро продолжит оставаться достаточно широким: "В большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков он будет находиться в пределах: по доллару от 20 копеек до 1 гривни, а по евро - от 25−30 копеек до 1,10 гривни".

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Эксперт прогнозирует, что банки по наличному доллару выставят свои котировки в пределах коридора покупки и продажи от 39,80 гривень до 41,25 гривень, а по евро - от 41,20 до 43,00 гривень. А обменники финкомпаний коридор по доллару и евро будут держать в пределах: доллар - от 39,95 до 41 гривень, евро - от 41,50 до 42,90 гривень.

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Напомним, в банковских обменниках Киева 9 января курс гривни к доллару ослаб на 5 копеек - до 40,80 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослаб на 10 копеек и составляет 42,80 грн/евро.

А в "ПриватБанке" курс наличного доллара подешевел на 10 копеек - до 40,40 грн за доллар. Курс евро к гривне не изменился и составляет 42,30 грн/евро.