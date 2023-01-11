Пока нет никаких экономических и других обстоятельств, которые бы пошатнули валютное равновесие, отметил банкир.

Курс доллара до 15 января, скорее всего, не изменится. На валютном рынке вряд ли возможны существенные колебания.

Такой прогноз в комментарии УНИАН для статьи "Гривня на старте года: чего ждать от валютного курса в ближайшее время" сделал директор департамента казначейства Банка "Коминбанк" Герман Марченко, отметив, что предстоящий период можно назвать "сиквелом" декабря, потому что пока нет никаких экономических и других обстоятельств, которые бы пошатнули валютное равновесие.

Среди главных причин длительной валютной стабильности Марченко, в частности, назвал ощутимые объемы финансовой помощи от стран ЕС, США, снижение темпов инфляции, эффективную поли.ику НБУ, а также валютные поступления за счет экспорта зерна.

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"Сейчас существуют все основания полагать, что до середины января валютный курс будет оставаться уже в привычных пределах 40-41 грн/долл.",- прогнозирует эксперт.

Курс доллара в Украине - свежий курс

Напомним, в банковских обменниках Киева 11 января курс гривны к доллару укрепился на 10 копеек - до 40,65 грн/долл. Относительно евро курс гривны не изменился и составляет 42,95 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 15 копеек - до 40,30 грн за доллар. Курс евро к гривне подорожал на 5 копеек - до 42,65 грн/евро.