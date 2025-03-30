Эксперт напомнил, что за период с 24 по 28 марта доллар во время продажи на межбанке подешевел на 8 копеек.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 30 марта, в большинстве обменников финкомпаний и работающих банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,05 до 41,45 гр/долл. и продажа - от 41,50 до 41,80 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 44,40 до 45,00 грн/евро и продажа от 45,05 до 45,40 грн/евро.

Эксперт напомнил, что за период с 24 по 28 марта доллар во время продажи на межбанке подешевел на 8 копеек: со стартовых 41,565/41,60 до 41,49/4. А котировки продаж евровалюты за этот период подешевели на 29 копеек: со стартовых 45,0606/45,0860 до 44,7718/44,7917.

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"Что касается курса евро на нашем межбанке, то его проседание - это преимущественно результат некоторого ослабления позиций евровалюты по отношению к доллару на внешних площадках", - отметил Козырев.

Курс доллара в Украине 31 марта

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 31 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,48 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку.

А официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 44,75 грн за один евро.

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