Владельцы обменников продолжат работать в формате "с оборота", отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в субботу, 25 января, в большинстве обменников финкомпаний и открытых отделениях банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,65 до 42,10 грн/долл. и продажа от 42,15 до 42,35 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 43,50 до 44,15 грн/евро и продажа - от 44,20 до 44,55 грн/евро.

"Разброс по котировкам купли-продажи евро в разных сетях обменников, который уже стал привычным, будет значительным и в эти выходные. Это позволит в некоторых случаях особенно ловким гражданам даже поиграть на курсе евровалюты, покупая ее в одних сетях обменников и сдавая в другие. Этот выигрыш не будет огромным, но 5-10 копеек на евро заработать на подобных операциях граждане в эти выходные вполне смогут", - отметил эксперт.

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Также он добавил, что владельцы обменников продолжат работать в формате "с оборота" как по доллару, так и за евро:

"При этом финансисты все же будут оглядываться и на поведение межбанка последних дней, где гривня укрепилась по отношению к американской валюте, но сдала свои позиции по отношению к евро".

Курс доллара в Украине 27 января

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 27 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,93 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек.

А официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,92 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 25 копеек.

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