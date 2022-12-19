НБУ будет держать официальный курс на уровне 36,6 грн/долл., уверен экономист.

Национальный банк Украины будет держать фиксированный курс доллара на уровне 36,6 грн/долл. весь 2023 год.

Такой прогноз сделал глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий, отметив, что из-за неопределенности переход на плавающий валютный курс в скором времени маловероятен, передает "РБК-Украина".

"Мое видение - НБУ будет держать официальный курс на уровне 36,6 грн/долл. в течение всего 2023 года. Пока поступления от международных партнеров (3,5-5 млрд долларов в месяц) будут перекрывать расходы НБУ на валютные интервенции (2-3 млрд долларов в месяц), то нет смысла менять курс", - заявил он.

Он уверен, что говорить о новом снижении официального курса можно будет только в том случае, если расходы на валютные интервенции вырастут и в течение нескольких месяцев будут превышать валютные поступления от партнеров.

Курс доллара в Украине: сколько стоит доллар 19 декабря

Напомним, в банковских обменниках Киева 19 декабря курс гривни к доллару ослаб на 4 копейки - до 40,14 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 5 копеек - до 42,20 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего показателя - 39,75 грн за доллар. Курс евро к гривне также остался на уровне предыдущего дня - 41,90 грн/евро.