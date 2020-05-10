Эксперты рассказали, что будет с курсом доллара после ослабления карантина

Эксперты прогнозируют, что доллар может подорожать, если в этом году откроется туристический сезон.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прогнозирует, что курс доллара в Украине после смягчения карантина будет оставаться стабильным всю последующую неделю.

Об этом он рассказал изданию «Сегодня».

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"И финансовые аналитики, и предприниматели ожидали большего ослабления карантина, прежде всего - изменений в работе пассажирского транспорта, но этого не произошло. Нет транспорта - нет клиентов, покупателей. А товаров и так достаточно, в том числе критического импорта, такого как топливо. Поэтому на следующей неполной рабочей неделе стабильность на межбанковском рынке вряд ли будет нарушена", - прокомментировал Охрименко.

Эксперт Олег Пендзин придерживается подобного мнения: "Какие-то значительные изменения курса возможны только после более полной отмены карантина, которую правительство намерено начать с 22 мая, поэтому я не жду изменений курса на наступающей неделе", - отметил эксперт.

Андрей Шевчишин, напротив, ожидает небольших изменений уже после праздников. Это связано с тем, что значительная часть бизнеса получит с 11 мая возможность работать.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 12 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,82 грн/долл., то есть гривня второй день подряд осталась на уровне предыдущего показателя.