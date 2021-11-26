Гривня продолжает находиться под влиянием геополитических рисков и сложной ситуации в энергетической сфере.

Курс гривни продолжит снижение и закрепится в диапазоне 27,05-27,15 гривен за доллар, после чего может достигнуть отметки 27,5 гривень за доллар.

Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии, переданном УНИАН.

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По его словам, курс гривни в пятницу, 26 ноября, торгуется на отметке 27,1 гривень за доллар, обновив четырехмесячные минимумы против американского доллара. На рынке сохраняется высокий спрос на валюту со стороны инвесторов и нерезидентов, несмотря на выходные в США.

"По данным НБУ, с начала ноября чистые покупки валюты населением достигли 200 млн долл. В то же время спрос на валюту сохраняется со стороны нерезидентов, которые выходят из ОВГЗ и выводят капитал из страны. Во второй половине ноября отток уже превысил 4,3 млрд грн. Полученные на этой неделе купонные платежи по гривневым гособлигациям нерезиденты также направили на покупку валюты, после чего подключились спекулянты. Такое поведение покупателей вызвано активным новостным фоном вокруг рисков военного вторжения РФ в Украину", - сказал эксперт.

Он отметил, что усиливает эту тенденцию выход на рынок энергоимпортеров, которые начинают закупку газа и угля. Также на рынке появились импортеры товаров под новогодние и рождественские распродажи, тогда как экспортеры снизили свою активность.

"Гривня продолжает находиться под влиянием геополитических рисков и сложной ситуации в энергетической сфере. Единственным покупателем остается НБУ, который пытается сгладить тенденцию. Ожидаем, что сегодня курс продолжит снижение и закрепиться в диапазоне 27,05-27,15 гривень за доллар, после чего может достигнуть отметки 27,5 гривень за доллар", - резюмировал Шевчишин.

Курс на 26 ноября:

Национальный банк Украины на пятницу, 26 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,03 грн/долл., то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий