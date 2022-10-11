В случае притока капиталов, инвестиций гривня быстро стабилизируется, отметил украинский ученый.

Курс доллара в Украине в дальнейшем в основном будет зависеть от того, как будет идти война. В случае победы Украины гривня может достаточно быстро стабилизироваться.

Такой прогноз сделал украинский ученый и экономист Роман Шеремета, передает 24 канал.

По его мнению, гривна стабилизируется, если Украина побеждает в войне с Россией еще быстрее, чем все ожидали, и начинается гигантский приток капиталов, инвестиций.

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"Все дело с привязкой к доллару состоит в том, что у вас нет значительных запасов в этой валюте. И когда это произойдет, то где-то посреди этого процесса восстановления начнется переход от фиксированного курса доллара к рыночному, что уже будет определяться спросом и предложением. И в этом случае начнется укрепление гривны", – отметил эксперт.

Курс гривни в Украине: сколько стоит доллар 11 октября

В банковских обменниках Киева курс гривни к доллару 11 октября ослаб на 20 копеек – до 41,40 грн/долл. По сравнению с евро курс гривни укрепился на 10 копеек - до 40,00 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня – 40,70 грн/долл. Курс евро к гривне также не изменился и составляет 39,80 грн/евро.