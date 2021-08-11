Курс гривны на этой неделе имеет все шансы укрепиться еще больше из-за уплаты квартальных налогов в бюджет.

Курс гривны продолжает колебаться на уровне менее 27 грн/долл. и на этой неделе имеет все шансы укрепиться еще больше из-за уплаты квартальных налогов в бюджет.

Об этом сообщается в финансовом еженедельнике группы ICU.

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По данным аналитиков компании, аграрии и экспортеры могли начать продажу валюты заранее, готовя запас гривневой ликвидности для уплаты квартальных налогов уже на этой неделе.

"Такое предложение валюты ожидаемо и может продолжаться на этой неделе, поддерживая курс и заставляя НБУ снова выходить на рынок с интервенциями. Поэтому мы ожидаем, что курс останется в том же диапазоне 26,5-27 грн/долл., но с постепенным движением в сторону укрепления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на прошлой неделе торги на валютном рынке между клиентами банков были в основном сбалансированными, хотя больше преобладал спрос, и в отдельные дни гривня даже немного ослабевала. Но впоследствии предложение валюты снова перевесило, и НБУ был вынужден выходить с немалыми интервенциями и выкупить 76 млн долл. за неделю.

Аналитики подчеркнули, что даже с такими интервенциями НБУ курс гривны вернулся практически на тот же уровень, на котором был и неделей ранее, потеряв меньше копейки и завершая неделю на уровне 26,79 грн/долл.

Курс на 11 августа:

Национальный банк Украины на среду, 11 августа, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 26,76 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий